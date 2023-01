ARIES (21 marzo – 20 abril).

Los animales domésticos van a influir en estos momentos en tus planes más inmediatos, ya sea porque necesitan atención extra o porque ha llegado a tu vida un regalo que no esperabas. Lo cierto es que te cambiará algo la vida.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Sentirás la necesidad de ser productivo, de alcanzar una estabilidad que nunca has anhelado. La seguridad será una de las características que buscarás en cada una de las oportunidades que se te planteen en el día de hoy.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Hoy tu cuerpo te dará una señal de alarma. Conviene que visites al médico y te contemples un poco más; si no lo haces ahora el daño puede ser mucho mayor. No pases tanto tiempo dándole vueltas al trabajo y concéntrate más en ti mismo. Deja de preocuparte tanto por la imagen.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Trata de evitar las prisas y la precipitación en todo lo que hagas. Los nervios podrían jugarte hoy una mala pasada y podrías hasta hacerte daño como consecuencia de ellos. Controla tus gastos y los excesos en las comidas de trabajo o de amigos.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Te sorprenderá tu predisposición a ajustarte a las decisiones de terceras personas, pero también lograrás que escuchen tus ideas. Tendrás que afrontar gastos inesperados, aunque te compensarán ingresos extraordinarios en breve.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

El reencuentro con una persona que no te trasmite buenas vibraciones. Cambia los esquemas para manejar la situación. Buen momento laboral y académico. Las ideas fluirán y reabrirás puertas que creías cerradas. Aléjate de las dietas con alto contenido graso; te perjudican.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

En el terreno laboral debes vigilar el comportamiento de los que te rodean, alguien te desea mal y no va a parar hasta conseguirlo. Hoy te arrepientes de no haber sido más comprensivo con tu pareja, pero no te preocupes, porque ella sí que lo va a ser contigo.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

No intentes culpar a nadie del mal ambiente que tienes en tu lugar de trabajo. Quizás la culpa la has tenido tú mismo por aguantar tanto. Es hora de que traces unas líneas rojas por las que nadie debe pasar.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Llevarás a cabo proyectos comunes con tu pareja que te unirá a ella más estrechamente de lo que estás ahora. Es posible que tu condición cambie en breve tiempo o que la familia se amplíe con hijos.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Ganarás peso y te notarás hinchado a primera hora de la mañana. Luego, a medida que vas haciendo cosas sentirás menos presencia de tu cuerpo y la ropa te irá quedando más holgada. Facilidad para comunicarte con personas que están lejos de tu país.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

La sonrisa será parte de tu rostro en la jornada de hoy, tras superar un pequeño bache mañanero. Estarás muy bien en el trabajo, con situaciones que se amoldan a tus intereses y, si no tienes pareja, puedes atisbar posibilidades.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Puedes verte inmerso en una disputa o una discusión, pero podría ser hasta positivo si te ayuda a resolver cuestiones internas que tienes pendientes. El intercambio de ideas estimulará tu imaginación y puede traerte una sorpresa que a su vez desembocaría en éxito.