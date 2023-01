Con el objetivo de descubrir, evaluar y comparar el desarrollo digital, la posición y el liderazgo de los medios de comunicación desde la perspectiva de su reputación web es que acaba de lanzarse el SCImago Media Rankings, cuyo objetivo es presentar un primer mapa global de medios. En él, El Rancagüino tiene un lugar destacado.

A nivel global, nuestra web elrancaguino.cl se ubica en el puesto 2135 de los 4539 medios digitales destacados de todo el mundo; a nivel regional, está en el lugar 265 de los 1616 principales diarios en línea estudiados en América Latina; y a nivel local, se encuentra en el puesto 18 de los 190 periódicos digitales analizados en Chile.

Sin embargo, la mayoría de los medios digitales del país que nos anteceden son aquellos que tienen cobertura generalista a nivel nacional, pertenecientes a grandes cadenas. Por eso, si nos quedamos solamente con quienes brindan una cobertura regional como la nuestra, El Rancagüino se ubica quinto solo superado por La Prensa Austral de Punta Arenas (11), La Discusión de Chillán (13), El Mercurio de Valparaíso (14), y Diario Concepción (16).

«Siempre es un orgullo ver que estudios internacionales posicionan a nuestra casa periodística dentro de los más destacados del país, de la región y por sobre la media mundial. Nuestra actividad web es incipiente, en comparación con nuestra larga historia impresa, y estamos en permanente aprendizaje. Nada de esto sería posible sin el permanente apoyo y cariño de nuestros lectores que día a día nos invitan a contar más y mejores historias desde todos los canales posibles», valora Alejandro González, director de El Rancagüino.

¿Qué mide el SCImago Media Rankings?

Para elaborar esta estudio mundial de medios de comunicación, se analizaron los principales medios de papel y digital de todo el mundo bajo tres criterios principales:

Información y autoridad Presencia y autonomía (incluyendo dominio web propio) Cibermedios con proyección global, nacional y/o regional

Precisamente en este último punto se encuentra el principal valor de nuestra casa periodística: «en cuanto a la cobertura geográfica tradicional (nacional, regional, provincial, local e hiperlocal), incluimos aquellos que realmente cumplen el criterio de ser «generalistas» o «universales» en términos de su oferta de contenidos», explican desde el estudio.

En cuanto a las fuentes utilizadas, se tomaron en cuenta los principales directorios (públicos y abiertos) que miden el rendimiento de periódicos (Kiosko.net, Prensa Escrito, World List of Online Newspapers, Catálogo de Periódicos W3, World Directory of Online Newspapers, ComScore, entre otros). La combinación de estos permitió la construcción de un estudio a nivel global que contará con actualizaciones cuatrianuales.

Indicadores del ranking

Para conformar el estudio se han obtenido cuatro indicadores principales de distintas fuentes que permiten otorgar un puntaje a cada medio (de 0 a 100).

Puntaje de autoridad: calidad general de un sitio web y su influencia en el posicionamiento SEO. Clasificación de dominio: fuerza y autoridad de un sitio web (incluye el tráfico y las publicaciones en redes sociales). Flujo de citas: cantidad de links que apuntan hacia el sitio web. Flujo de confianza: calidad de enlaces que apuntan hacia el sitio web.

Es importante destacar que, en el último trimestre de 2022, elrancaguino.cl tuvo un alza en promedio de 3,5 puntos debido al importante crecimiento a nivel de flujo de citas y flujo de confianza.

Equipo y reputación web

SCImago Media Rankings cuenta con un equipo de trabajo compuesto por destacados académicos e investigadores españoles. El proyecto está liderado por Félix de Moya-Aragón, fundador del grupo SCImago, junto con Ramón Salaverría (Universidad de Navarra), Lluís Codina (Universitat Pompeu Fabra), Magdalena Trillo Domínguez (Universidad de Granada), Isidro F. Aguillo-Caño (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y Yusef Hassan-Montero (Universidad de La Rioja).

Su objetivo ha sido tener un modelo único en el mundo que permita saber cuáles son los mejores medios de comunicación del mundo mediante distintas clasificaciones que se resumen en un factor clave: reputación web. «Reputación web no necesariamente implica mejor periodismo. Creemos que hay una correlación entre ambas, pero no tiene por qué ser de causa y efecto, pues si un medio informa adecuadamente también comprende cómo contarlo adecuadamente desde la web. En síntesis, una reputación web no tiene por qué significar un mejor periodismo, pero sí un periodismo de calidad que se adapta muy bien a la web«, explica el Dr. Lluís Codina en conversación exclusiva con El Rancagüino.

SCImago Media, además, permite acceder libre y gratuitamente a sus estudios a través de rankings y mapas visuales. «Esta herramienta permite múltiples tipos de consultas. Hay un formulario muy sencillo que permite ver el listado global o bien filtrar tanto por país como por regiones. También hay herramientas muy interesantes de visualización de datos. De esta manera, invitamos a los usuarios que lo examinen porque tienen distintas maneras de consultas a los mejores medios de comunicación de todo el mundo«, concluye el académico de la Universitat Pompeu Fabra.