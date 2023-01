Por: Erika Pulgarin.

Una situación bastante particular se está generando en los cementerios de la región de O’Higgins. Y es que en dos comunas distantes entre sí han detectado irregularidades con respecto a los cadáveres que allí se encuentran.

Por ejemplo, en menos de dos meses, la Oficina de Acción Sanitaria de Rengo ha dio cuenta de inconvenientes en el proceso de exhumación, específicamente en el Cementerio Municipal de esa ciudad.

Esta situación originó que la seremi de Salud O´Higgins, Carolina Torres, solicitara al Ministerio Público que investigue y clarifique lo ocurrido.

Según dan cuenta dos actas sumariales, en el proceso de exhumación, se visualiza la detección de restos humanos que no corresponden a los registros que tiene el cementerio, por lo mismo las áreas de Acción Sanitaria y Jurídico de la cartera de salud pidieron al ente pertinente que realice las investigaciones.

“Hemos detectado algunas irregularidades reiteradas en el proceso de exhumaciones de un cementerio en la comuna de Rengo, razón por la cual estamos haciendo los procedimientos para informar a Fiscalía y que se puedan hacer las investigaciones”, puntualizó la seremi.

La jefa de la cartera de salud además agregó que “los procedimientos de exhumación deben ser autorizados por la Autoridad Sanitaria y luego acompañado por un fiscalizador, para poder corroborar que se cumpla con la normativa aplicable a estos procedimientos”.

Torres además comentó que “es importante clarificar que la exhumación es un tema muy sensible, garantizar que todos los procesos que estén bajo nuestra tutela estén resguardados. En la medida que encontremos más antecedentes los haremos llegar al Ministerio Público, para que se corrijan y se subsanen las irregularidades”.

Asimismo, en otra comuna de la zona donde se constató irregularidad es en el Cementerio Municipal de Mostazal. Allí su alcalde, Santiago Gárate, ha denunciado hechos que podrían ser constitutivos de delitos.

La autoridad comunal afirmó haber recibido denuncia de parte de los usuarios del cementerio en las que se señalaba la existencia del cambio de ubicación de un fallecido sin haber mediado el procedimiento correspondiente.

Ante esta situación, el alcalde informó que ha tomado medidas contundentes agotando todas las instancias que están a su alcance en virtud de lo grave y doloroso que es esta circunstancia.

En primer lugar, ha presentado ante tribunales una querella contra quienes resulten responsables de los hechos denunciados. Además, ha ordenado la realización de un sumario interno para determinar las responsabilidades de los funcionarios municipales involucrados.

Finalmente, la autoridad desde ya ha pedido disculpas a quienes pudieron sentirse afectados por lo sucedido. “Este es un tema que naturalmente genera sensibilidades y preocupación en las familias afectadas, he tenido contacto con ellos empatizando en su preocupación y molestia, por lo que quiero que tengan la confianza que tomaré todas las medidas que están a mi alcance para poder determinar responsabilidades y con esto evitar cualquier otra eventualidad, no podemos tolerar que existan estas situaciones”, finalizó Gárate.

MOLESTIA EN FAMILIARES

La familia del fallecido ha manifestado que sienten un profundo dolor, pues los tomó por sorpresa la situación. Al querer visitar al difunto se encontraron que no estaba en el nicho en el cual le dieron el descanso eterno y en su lugar había otra persona sepultada.

Carolina Gallardo, hija del difunto extraviado explica que su padre fue sepultado en febrero del 2022 y falleció a causa del COVID.

“Nosotros compramos un nicho perpetuo, pagado completo. El 31 de octubre del año 2022, fuimos a visitarlo y nos dimos cuenta que donde estaba el nicho había otra persona. Quedamos choqueadas y fuimos rápidamente a la administración del cementerio para que nos dieran una respuesta de lo sucedido, ante lo cual no supieron que decirnos, hasta la fecha sólo sabemos que se inició un sumario para establecer dónde se encuentra el cuerpo de nuestro familiar y para determinar responsabilidades administrativas. En concreto no hay certeza de dónde podría estar el cuerpo de nuestro deudo. Ellos creen que dos nichos más allá pero no están seguros, no hay un registro de traslado, tampoco hay un permiso de la seremi para exhumar el cuerpo”.

La afectada agregó que “la posible solución que ofreció el panteonero era abrir el presunto ataúd del fallecido tomarle fotos y enviárselas a la familia para su reconocimiento. Eso me pareció un acto descabellado, primeramente, porque él falleció por COVID, además han pasado varios meses y su cuerpo ya no debe estar en las mismas condiciones. Ya nosotros presentamos acciones legales, en contra de quienes resulten responsables desde noviembre del año pasado y esto no ha avanzado nada, sin embargo, ya hay tres personas señaladas por esta irregularidad, la administración del Cementerio Municipal, la Municipalidad de Mostazal y el panteonero”.

Gallardo además manifestó que su abogado solicitó nuevamente una audiencia con el fiscal que lleva la causa para darle celeridad a realizarle el ADN al cuerpo que presuntamente es su padre y a su vez el fiscal dio orden al Servicio Médico Legal a que retiraran el cuerpo para realizar la identificación correspondiente.

“Estamos pidiendo que esta acción se realice lo antes posible, porque mi madre está muy enferma y cada día se está deteriorando más por esta situación, tememos que no soporte todo este proceso. Pedimos que nos ayuden por humanidad. Tenemos un daño psicológico y emociona terrible”, culminó Gallardo.