Claudio Gajardo, escritor, docente y musicólogo santiagüino, estuvo de visita en Rancagua y nos visitó en dependencias de Diario El Rancagüino para contarnos el motivo de su estadía en la capital regional. La razón era presentar en la Biblioteca 34 de la ciudad su libro llamado “Más que José Miguel”, como parte de una extensa gira por cuatro regiones del país.

En mayo de 2022 lanzó esta, su más reciente una obra de poemas, teatral y canto a lo humano escrito por medio de 116 décimas. Basado en la vida y obra del prócer de la patria José Miguel Carrera, describe las “vicisitudes que experimentó en vida y con lo cual me permitió hacer una gira nacional en 38 escenarios en las regiones Quinta, Metropolitana, Sexta y Séptima”, explicó.Escribir sobre José Miguel Carrera fue una casualidad para Gajardo. “El 15 de octubre de 2021 viajé a la localidad de El Monte donde está el Fundo San Miguel, que fue la segunda casa de los hermanos Carrera. Allí me empapé de la cultura comunal y me propuse comenzar a hacer este libro de décimas. Fue algo bastante fortuito dentro de mis rutinas ya que anteriormente había escrito libros relacionados con la Nueva Ola, con los años 60, los orígenes del grupo Congreso, debido a mi formación de musicólogo y en mi calidad de investigador”, señaló.

Como docente de Música, Gajardo eligió las décimas porque visualizó que esto sería una propuesta interesante y atractiva, “el de ligar el folclore chileno con la guitarra traspuesta que está afinada de otra forma que la convencional, en Do Mayor. Entonces combiné estos tres ejes. Nadie me conocía en esta faceta pero era algo genuino. Si hacía un libro que se convirtiera en un texto escolar englobando las asignaturas de Historia, Ciencias Sociales, Lenguaje y Música, sería algo útil”, explicó el escritor.

El fallecido alcalde de El Monte, Francisco Gómez, fue quien lo alentó con esta obra destacando a su comuna como patrimonio. Esto hizo mucho sentido en el escritor por lo que decidió hacer esta gira para presentar su obra, partiendo justamente en esta comuna, desde donde nació la iniciativa. “Particularmente esta gira la comencé el 20 de mayo de 2022 en El Monte para después seguir por las diversas comunas en estas regiones y en Santiago”, especificó.

El libro, que cuenta con 180 páginas y es una edición limitada, acompañó a Claudio en sus giras donde fue adquirido por muchos interesados. Hoy cuenta con pocos ejemplares que pueden ser conseguidos en el fono +56 9 99066170 por un valor de 10 mil pesos.