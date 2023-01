“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Así de contundente ha sido Shakira en su colaboración con Bizarrap (o BZRP), “Music Sessions #53” estrenada el pasado 11 de enero, donde se dirige claramente a su ex, Gerard Piqué.

Y es que la canción del argentino y la colombiana superó la barrera de los 25 millones de visitas en Youtube en solo 10 horas, desbancando a “Despacito” del primer puesto. Después, alcanzó los 50 millones de reproducciones en Youtube en menos de 24 horas. Y sigue en ascenso.

Este dato es uno de los que convierten al tema, que ya empieza a conocerse popularmente bajo el nombre “Pa tipos como tú”, en el mejor estreno de música latina en la plataforma. Es el tema más escuchado en varios países, incluyendo Estados Unidos.

Además, es tendencia en 20 países, y sus cifras en otras plataformas son un escándalo. En Instagram, por ejemplo, el “reel” colgado por Bizarrap con el fragmento ya ronda los 100 millones. En Twitter se ha adueñado de los “trending topics”. En Spotify también se está colando en todas las listas.

Y es que, “claramente”, no hay red social en la que el hit del momento no “salpique” con su viralización.

UNA CANCIÓN QUE SALPIQUE.

Shakira y Pique. Doce años de romance, matrimonio, y dos hijos en común. Una historia de amor, o más bien de desamor, que se ha podido conocer a través de las canciones de la artista.

Porque “23” o “Me enamoré” hablaban de los sentimientos de la colombiana hacia el futbolista. “Te felicito” y “Monotonía” trataban sobre la ruptura que oficializaron en junio de 2022.

Pero ahora, con la “Music Sessions #53”, la artista ha ido más allá de las indirectas y recursos literarios, hablando, nunca mejor dicho, muy claramente de esta separación y de la infidelidad que vivió por parte del futbolista con su actual novia Clara Chía.

Hay un dicho popular que dice que “del amor al odio hay un paso”. La canción del momento así lo afirma. Y lo demuestra con otras frases, por ejemplo: “esto es pa’ que te mortifique, mastiques y tragues, tragues y mastiques”.

“Yo valgo por dos de 22”, dice en otro momento la letra. Justo son 22 años los que tiene Clara, mientras que Shakira tiene algo más del doble. Además, la frase la canta en el minuto 2:22 del “beef”, que en términos de rap significa enfrentamiento, pelea.

Y, casualidades de la vida, algo más de 22 millones de dólares son los que el medio Activos ha estimado que la colombiana se ha debido de embolsar gracias a sus tres canciones “post-Piqué”.

Está claro que Shakira no miente cuando habla de facturar. Y no es lo único en lo que hila fino: “cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio” son comparaciones que, además, evocan el gusto de Piqué por los coches y los relojes.

No son las únicas alusiones a Clara Chía por parte de la colombiana, ni las más directas: “Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena”, dice en el pre-estribillo, con el uso del calambur para aludir al nombre de la joven.

Este recurso literario también es empleado por la colombiana en otra de las frases más virales de la canción: “yo solo hago música, perdón que te salpique”, dice, haciendo una pausa después de “sal” para remarcar el apellido de Gerard.

La gran cantidad de referencias ha hecho que los memes inunden internet, junto a reacciones de “influencers” y famosos a la canción: Alejandro Sanz, Belinda, Laura Escanés, Fonseca, Chenoa o Tokischa son solo algunos ejemplos.

Incluso Ibai Llanos, cercano a Piqué por ser cofundadores del equipo Koi, ha reaccionado a la canción durante un directo en su “stream”, y ha sido contundente: “Descanse en paz, Gerard Piqué”.

BIZARRAP, MARKETER Y MÚSICO.

Pero ¿y qué hay de Bizarrap? El nombre de Gonzalo Julián Conde quizá no les suene, pero es como realmente se llama el artista. Nació el 29 de agosto de 1998 en la pequeña localidad argentina de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, capital de la que está a unos 20 kilómetros.

Allí, como muchos otros jóvenes, empezó a rapear en su adolescencia. Aunque en general, más que por cantar, tenía afición por ser DJ y por crear música electrónica: “empecé a estudiar música a los 14 años, al principio era una afición”, dijo en una entrevista con el estudio de Vorterix.

De hecho, al principio aprendió por sí mismo: “comencé aprendiendo solo. Cogía canciones que me gustaban, las extraía ‘a capella’ y las mezclaba”, comentó a Forbes, y explicó que hizo “música sin grabar voces, solamente remixes”.

“Un par de amigos del colegio también lo empezaron a usar y aprendimos juntos a producir. Luego yo seguí, viendo tutoriales de YouTube”, aseguró. Pero tal y como explicó en declaraciones publicadas por InfoZona: “Quería aprender teoría musical para poder componer y me apunté a clases de piano. También produje mis primeros temas”.

Pero al cumplir la mayoría de edad, Gonzalo pasó de estudiar solfeo a matricularse en la universidad para formarse en marketing. Y, quién se lo iba a decir, aquello le abrió más todavía las puertas a vivir de la música.

Porque en 2017, le vino una inesperada oportunidad: “durante dos años estudié y trabajé en Warner”, confesó a El País: “aprendí mucho, aunque entré por suerte, fue raro”, explicó. Le habían llamado para una publicidad: Gonzalo ya tenía el proyecto Bizarrap y querían que promocionara una canción en sus “stories” de Instagram.

“Entonces fui a su oficina, me pusieron una canción y les dije ‘está buena’, luego otra y dije ‘está más o menos’”. Al dar sus opiniones y comentar que estudiaba marketing, le ofrecieron trabajo: “así aprendí trucos y secretos de la industria”, dijo.

Tiempo después, Biza abandonó el trabajo para volcarse en su propio proyecto. Empezó haciendo batallas de rap entre artistas del “freestyle”. Después empezó a hacer sesiones con raperos y artistas.

En 2020, Nicky Nicole colaboró con él: el tema se viralizó. Después lo hizo Nathy Peluso: entraron en la lista de 100 canciones más escuchadas. A partir de ahí, el resto es historia: Residente, Nicky Jam, Tini o Don Patricio son algunos de los famosos que han colaborado con él antes que Shakira.

Pero Bizarrap no se olvidó de los artistas emergentes con los que asentó su proyecto, ya que colaboró con Villano Antillano y con Quevedo. Con este último, lanzó una canción que se convirtió en uno de los hits de 2022: “Quédate” (o “Music Sessions, Vol. 52”).

La vida personal del argentino, que casi nunca muestra su rostro y mucho menos sin gafas, es un misterio, a pesar de los rumores que lo han emparejado con Nicki Nicole, Esther Expósito o Tini.

Respecto a su fama, lo tiene claro: “trato de no analizar el éxito. Solo me hace feliz que me vean como un referente y no puedo negar que estoy muy agradecido”, dijo Gonzalo a la revista Forbes.

Y visto lo visto con esta sesión 53, podemos decir que claramente la felicidad y el éxito, tanto de Shakira como de Bizarrap, van a seguir creciendo porque hay loba y biza para rato.

Por Nora Cifuentes.

EFE / Reportajes