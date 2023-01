“Chile necesita y demanda introducir más equidad y solidaridad en el sistema sanitario, y ello implica garantizar en todos los casos, sin excepción, el derecho efectivo a la salud. Y no cualquier salud, una salud digna, de calidad y oportuna”, señalaba hace ya varios años la entonces presidenta de la Republica Michelle Bachelet “es hora que, como país, seamos capaces de generar un marco jurídico que nos permita dar respuesta a estas inquietudes y que responda, por otro lado, a la realidad política, social, demográfica, epidemiológica y tecnológica del Chile de hoy”, señaló la ex mandataria en abril del 2014.

A que se refería la ex presidenta, no era al cambio constitucional ni a la reforma educacional, se refería a los problemas que enfrentaba el sistema privado de salud ante una hiperjudicializacion del sistema. Lamentablemente el correcto diagnostico no se tradujo en políticas concretas ni en ese gobierno, ni en los siguientes y hoy, varios años después, mejorar el actual sistema privado de salud no deja de ser urgente.

Es un tema complejo, de múltiples aristas y caro de resolver pero que va en directo beneficio de la tan manoseada y muchas veces abandonada clase media. Si bien es cierto que las isapres tienen gran parte de la culpa de la actual situación, cabe preguntarse cual será el costo de no hacer nada.

Es que la eventual quiebra de las Isapres sería a su vez un fuerte terremoto en todo el sistema de salud. ¿o acaso Fonasa podrá hacerse cargo de un día para otro de más de 3 millones de usuarios?

Luis Fernando González.

Sub Director.