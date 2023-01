Mediante un proyecto del Gobierno Regional, este año el deporte paralímpico estará presente en las 33 comunas de O’Higgins.

Este lunes, en el gimnasio Hermógenes Lizana, se dio a conocer la iniciativa, ocasión donde además se mostró la práctica de disciplinas adaptadas para el tenis, fútbol, básquetbol y tenis de mesa.

Fue así como, los deportistas de la zona que cultivan cada actividad, fueron piezas fundamentales en la realización, pues la idea es masificar y que muchos más exponentes se sumen y se atrevan a hacer deporte.

Al escogerse a Rancagua como la comuna de lanzamiento de la iniciativa, el alcalde Juan Ramón Godoy manifestó que “aquí se van a captar talentos. Hay un esfuerzo y sacrificio enorme de los deportistas. Quiero valorar este programa del Gobierno Regional para entregar los espacios deportivos e ir adecuando la infraestructura deportiva, con accesos universales, por ejemplo”.

TESTIMONIOS

Los deportistas de la capital regional, valoraron lo que vivió en el gimnasio rancagüino. Los basquetbolistas, por ejemplo, encontraron en el deporte una constante mejoría en su calidad de vida.

Según Pedro Frías, que lleva un año practicando, “es entretenido, recomendable. Esto nos da agilidad, nos tiene más activos. En la casa uno tiene más independencia y allí me apoyan mucho. Los invitamos a todos a participar”.

Por su parte, su compañero de equipo, Gaspar Uribe, quien cuando joven perdió sus dos piernas por un accidente ferroviario hace 42 años, dijo que “vine al gimnasio a ver cómo jugaban, poco a poco me metí al básquetbol. He hecho natación, tiro al blanco, he ido a maratones inclusive”.

Es más, el oriundo de la localidad de Bulnes, expresó también que “gracias a Dios estoy jugando en un buen nivel, tengo 63 años -perdió sus extremidades inferiores a los 19 años- y yo creí que había quedado peor. Tiempo atrás fui a Santiago y vi a un discapacitado en silla de ruedas que iba solo con una mano moviendo la silla, llegó a la meta. Entonces, yo con mis dos manos, me dije, puedo hacer mucho más, y aquí estoy”.

Finalmente, Misael Moya, comentó que “lo que he estado aprendiendo ha sido increíble, hemos ido a competir a Casablanca y Coronel. En el deporte no tenía actividad y esto me ha hecho muy bien”.

Es por eso que, extendió la invitación a personas en sus mismas condiciones a sumarse. “Lo invito, son bienvenidos. Necesitamos más integrantes, es difícil de primera pero uno se acostumbra a lo que es el básquetbol. Tenemos el apoyo de las autoridades, el gimnasio, tenemos todo. Solo tienen que venir a hacer algo que les guste, créanme que lo van a disfrutar”.