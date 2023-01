Una nueva noche de risas se vivió este lunes en el Festival número 27 del Teatro Al Aire Libre que Casa del Arte con el patrocinio de Diario El Rancagüino, entre otras instituciones. Los asistentes que llegaron desde temprano hasta la carpa ubicada en el estacionamiento del Portal Rancagua, rieron de buena gana con el stand up comedy de Felipe Izquierdo “Soy el único que no me conozco”.

Con su humor clásico que lo caracteriza, Izquierdo plantea la sospecha de que todo es un complot y que el mundo que se nos ofrece es una maraña de expectativas sobrevaloradas. Para el actor, este escenario ya es conocido ya que no es primera vez que se presenta en la ciudad y con la misma obra.

En tanto anoche, seguían las comedias imperdibles para reír y pasarlo bien en el mejor panorama cultural del verano 2023, con la presentación de tres mujeres “Pandémicas”, con Jacqueline Boudon, Lorena Prada y Ximena Galleguillos. Hoy miércoles el escenario de este festival se llenará de actores con la comedia “Mi mujer es el gásfiter” con las actuaciones de Rolando Valenzuela, Ramón Farías, Eliana Albasetti, Catalina Silva, Camila Outon y María Angélica Arcos. Este jueves 19 es el turno de prolongar las risas con “Hijo, tu novia es un travesti” con la querida actriz Marilú Cuevas, Felipe Armas y Andy Alvarado.

Recuerda que puedes comprar tus entradas con anticipación en un stand ubicado al interior del mismo centro comercial, de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.