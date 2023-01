Varios usuarios fueron los que llamaron durante este fin de semana a Diario El Rancagüino dando cuenta que solo un pabellón de los tres que corresponden al Servicio de Urgencia del Hospital Regional estaría disponible para el viernes, sábado y domingo recién pasado.

Es por esta situación que por el fin de semana, los médicos del recinto de salud habrían trabajado dando respuesta a operaciones sólo en caso de urgencia vital espontánea, teniendo la indicación de derivar casos de emergencia a la micro área de Rengo, San Fernando y Santa Cruz.

A esto se suma que existen pacientes en salas del Hospital Regional que se encuentran esperando más de seis días para ser intervenidos en pabellón. En esta línea, profesionales de la salud indicaron que el viernes 13 de enero hubo seis personas operadas, mientras que por operar quedaron once pacientes en tabla solo ese día.

Por su parte, el presidente de la Fenats Base Hospital Regional Rancagua, Roberto Vasconcellos expresó “Esto es muy preocupante, muy grave para nosotros como gremio, porque somos el Hospital Regional que de los 14 hospitales de la red derivan al regional, entonces este hospital no está cumpliendo a cabalidad su rol de tal, si no están los especialistas que corresponden, si no tenemos el personal que hace la pega, si no contamos los pabellones que se necesitan, es preocupante, ¿cómo vamos a sacar listas de espera?, ¿cómo vamos a descomprimir a la gente que está enferma?”, dijo el dirigente gremial.

“Es grave la situación –agregó porque hace un tiempo atrás se suspendieron cirugías por falta de insumos y ahora está lleno de insumos, y están a todo sol porque ni siquiera hay espacio para tenerlos y hay insumos que se inactivan con el calor, pierden efectividad, los pasillos están llenos de suero, tenemos altos de cajas de insumos que no se pueden cargar unos con otros y esto es resultado de la mala administración de este doctor que está en reemplazo”, remarcó Vasconcellos.

“LA SUSPENSIÓN TRANSITORIA DE UN PABELLÓN SE DEBIÓ A FERIADOS

LEGALES, LICENCIAS MÉDICAS Y FALTA DE DOTACIÓN DE REEMPLAZO”

Consultados sobre el contingente tema, el Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins indicó que cuenta con tres pabellones de urgencia, “de los cuales dos permanecieron en funcionamiento los días 13, 14 y 15 de enero. La suspensión transitoria de un pabellón se debió a feriados legales, licencias médicas y falta de dotación de reemplazo. No obstante a lo anterior, la producción de los mismos mantuvo sus índices de producción habitual, gracias al esfuerzo del equipo de salud. En total se realizaron 50 intervenciones quirúrgicas este fin de semana”, detallaron.

Además, comunicaron que “desde este lunes 16 de enero, los tres pabellones de urgencia están 100% operativos”, remarcaron.

El establecimiento de salud regional aclaró que “todos nuestros pacientes recibieron una completa atención de urgencia de acuerdo a sus requerimientos médicos, tanto en tratamiento clínico como quirúrgico”, asegurando que “ningún paciente fue derivado a la red regional por falta de pabellones u otro motivo”.

Respecto al tiempo de espera en cirugías de pacientes hospitalizados en que algunos de ellos llevan más de seis días a la espera de ser operados, el recito de salud expuso que “efectivamente se registran algunos casos específicos de personas que esperan un periodo de tiempo producto de la cantidad de operaciones diarias que se realizan con pacientes en riesgo vital, donde en la mayoría de los casos se dispone la utilización de pabellones electivos para responder a esa demanda, postergando de forma transitoria a pacientes que no tienen un compromiso de la vida”, reconociendo así la demora.