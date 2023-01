El tribunal supremo del partido Socialista decidió suspender la militancia del alcalde de Rancagua Juan Ramón Godoy, esto tras que la Contraloría Regional informara en un documento definitivo. sobre incumplimientos en procedimientos administrativos y de licitaciones en Cormun Rancagua.

Respecto a la suspensión de su militancia, Godoy a través de una declaración pública señaló que reconoce que «en base al principio de igualdad que prima en el partido -al cuál adhiero- no estoy ajeno a los procedimientos internos, y por ello, debo respetar la decisión que ha tomado el Tribunal Supremo y, junto con ello señalar que aportaré todos los antecedentes que permitan aclarar las situaciones que han llevado a esta instancia del PS a tomar esta decisión, que tiene que ver más con el nivel mediático que ha tomado este tema, que por acciones reñidas con la legalidad, como pretenden hacer ver quienes tratan de sacar pequeñas ventajas políticas de esto», aseguró.

Según el alcalde de Rancagua el informe de Contraloría no tendría observaciones a la gestión de la Municipalidad de Rancagua. «Las observaciones de dicho informe se refieren a la Corporación Municipal (Cormun), institución donde actúo como presidente del directorio y no tengo injerencia en las decisiones que se toman en dicha institución», señaló.

Además Godoy asegura que «la decisión de solicitar a Contraloría una investigación en Cormun, se realiza luego que la propia Contraloría detectara irregularidades en la administración anterior como, por ejemplo, en el “Caso pulseras”. En este caso, la Contraloría inició un juicio de cuentas contra exalcalde Eduardo Soto, que busca que se restituyan dineros de este millonario gasto (más de 400 millones de pesos), que se realizó con dineros de la LEY SEP, por un servicio que no se efectuó de manera correcta y por el cual también se cuestiona un eventual sobreprecio», contrataca el alcalde.

Ahora Godoy tendrá diez días hábiles para realizar sus descargos ante el Tribunal Supremo de su partido.