ARIES (21 marzo – 20 abril).

Es el día adecuado para lanzarte de cabeza en la piscina del optimismo. Si te encuentras con novedades o situaciones imprevistas en tu vida diaria, no te arredrarás ante ellas, y saldrás triunfante. Será la clave de tu éxito.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

El día te dará mucho de sí en cuanto a asuntos pendientes, tanto en el trabajo como en el hogar. Si la pereza no te absorbe, recuperarás mucho tiempo para los próximos días. Sentimentalmente atraviesas momentos bastante placenteros, aprovéchalos.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Estarás en expansión y con ganas de hacer feliz a la gente de tu entorno. Tendrás noticias favorables sobre tus intereses profesionales y económicos. Buen momento para acompañar la salud de la mente con el buen estado del cuerpo.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Los astros te pueden sorprender con novedades en el terreno sentimental, te convendrá hacer caso a la intuición y seguir tus primeros impulsos, pese a los vaticinios negativos de tus amigos más agoreros, acertarás de pleno.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Pese a los conflictos que te pueda suponer tu fuerte carácter, estás en un momento profesional ideal. Cuentas con la confianza de tus jefes y con el apoyo de tus compañeros, así es que no te acomodes y dedícate a mejorar.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Recibirás la llamada de alguien que está fuera del país y a quien tenías que haber escrito hace tiempo. Será un toque de atención que te servirá para recuperar el contacto con otras personas, a las que has abandonado por falta de tiempo.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

No debes dejar de lado las pruebas o exámenes que te esperan en un futuro inmediato, ahora que tienes tiempo de sobra para prepararlas. No pongas excusas y dedica al menos una parte del día a la tarea, lo agradecerás mucho cuando llegue ese día.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tendrás muchas alternativas que despertarán toda tu atención e interés, pero sólo podrás quedarte con algunas. Analízalas detenidamente, y decídete por las que más te diviertan, aunque no sean las más útiles ni prácticas.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

El desorden se está adueñando de algunos aspectos de tu vida, y ese no ha sido tu carácter de nunca. Las consecuencias no serán tan negativas como podrían haber sido si te dejas aconsejar por un buen amigo. No te hagas el sabelotodo.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Tu tendencia a sufrir dolores de espalda se solucionará con un ajuste de tu peso corporal y unas sencillas normas prácticas a la hora de sentarte en el automóvil, en el trabajo o en casas, por ejemplo, apoyando bien tu cuerpo en el respaldo del asiento.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Estarás acostumbrado a que te den palmadas en el hombro cada vez que finalizas cierta tarea. Hoy no será así, tu acción pasará desapercibida y te sentirás abandonado. Buen momento para reflexionar sobre los apoyos con los que cuentas y los que realmente necesitas.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Es posible que pierdas algunos ingresos o tengas la sensación de malgastar el tiempo, pero en estos momentos tu salud mental y física te dirá a gritos que dejes de lado nuevas responsabilidades y disfrutes un poco más de la vida. Permítete unos días de descanso.