La influenza aviar (IA) es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta tanto a las aves domésticas como a las silvestres. Está presente en todo el planeta. Aunque con menos frecuencia, también se han aislado virus de influenza aviar en especies de mamíferos, así como en seres humanos.

Esta enfermedad compleja está causada por virus divididos en múltiples subtipos según dos proteínas de superficie: Hemaglutinina (H), que van desde 1 a 18 y Neuraminidasa (N), que van desde 1 a 9, es decir lo subtipos pueden ser H5N1, H5N3, H5N8, etc. Estos virus, por sus características genéticas, evolucionan con gran rapidez. La enfermedad ocurre en todo el mundo, pero los diferentes subtipos son más frecuentes en ciertas regiones.

En general, las múltiples cepas del virus de influenza aviar pueden clasificarse en dos categorías en función de la gravedad de la enfermedad en las aves de corral:

Influenza Aviar de Baja Patogenicidad (IABP) que, típicamente, causa pocos o ningún signo clínico;

Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) que puede causar signos clínicos graves y, potencialmente, altos índices de mortalidad.

Cabe señalar que esta enfermedad llegó a Chile a comienzos de diciembre pasado, a través de aves migratorias provenientes del hemisferio norte, y que en nuestro país se ha detectado solo en aves silvestres acuáticas entre las regiones de Arica y Parinacota hasta Maule, con excepción de la Región Metropolitana, sin que existan casos en aves de corral ni planteles industriales.

Luís Rodríguez, director del SAG O’Higgins manifestó que el primer caso de influenza aviar en la región se dio el 6 de enero. “Nosotros como servicio agrícola ganadero nos preocupa porque la cepa que existe es de alta patogenicidad. Queremos alertar a la comunidad y en general a todas las personas que crían aves a que tomen las precauciones para evitar contagios de sus aves con la gripe aviar, además hacemos un llamado a denunciar cualquier anomalía que detecten. Hasta ahora solo la hemos detectado en aves silvestres y eso nos tiene un poco tranquilos”.

Rodríguez explicó que “tenemos el primer caso de un pelicano, detectado en la zona urbana de Pichilemu y un segundo pelicano que fue detectado en la Playa Pupuya, de la comuna de Navidad, esos son los dos únicos focos que tenemos vigentes que nos llevan a trabajar de una manera rápida y oportuna, sobre todo para proteger que no se extienda no se difunda el virus a otras partes”.

En lo que respecta a los síntomas de esta gripe el director regional del SAG expuso que el ave no necesariamente tiene que estar muerta, “el ave puede presentar problemas de coordinación, plumaje desordenado, algún comportamiento extraño. Normalmente las aves vuelan y no se acercan a donde se acercan las personas; por lo tanto, si las personas pueden acercarse al ave ya eso es un comportamiento extraño, se recomienda NO tocar el ave”.

En la región esta gripe se encuentra presente solamente está en el plano silvestre, y están evitando a través de la prevención a que esta situación se mantenga allí y que no pase a las aves comerciales “tenemos coordinación con las municipalidades, con Carabineros con la PDI con la Armada, dado a que esto se presenta normalmente en las zonas costeras, por lo tanto, están todas las instituciones del Estado atentos a esta situación y por lo tanto podemos concurrir rápidamente a atender las denuncias”, explicó Rodríguez.

¿Qué pasaría si se transmitiera a las aves de corral?

Allí cambiaría un poco la estrategia, hoy día tenemos dos focos, por ende tenemos dos centros operativos en terreno que están conteniendo que el virus se mantenga en esta zona no más allá de tres kilómetros del foco, estamos monitoreando las aves estamos haciendo un levantamiento de catastro para saber dónde están las personas que tienen aves y de esa manera vamos a detectar si el virus se mueve o no a otras partes.

En caso de que llegase a un gallinero o a un tenedor de aves de postura o de carne, también le pedimos que nos avisen oportunamente, tenemos que hacer el diagnostico de la enfermedad en ese estrato comercial y si fuese influenza aviar lo más probable es que haya que sacrificar completamente las aves del gallinero y hacer una suerte de control de foco muy parecido a lo que se ha hecho en otras enfermedades para evitar que aumente la difusión del virus a otras áreas.

Medidas nacionales:

Entre tanto a nivel nacional las autoridades de las carteras de Agricultura y Salud bajo el nombre de “Evitemos la Influenza Aviar”, entregaron recomendaciones de cómo proceder a quienes puedan detectar aves silvestres enfermas o muertas en playas o sectores costeros durante la temporada de vacaciones, poniendo énfasis en evitar todo tipo de contacto y alertar de inmediato al Servicio Agrícola y Ganadero.

El Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, destacó el trabajo territorial que se ha desplegado en todo el país: “hemos establecido mesas técnicas en donde están representados los principales actores en esta emergencia, como las delegaciones, gobernaciones, capitanías de puerto y por cierto, el Ministerio de Agricultura con el SAG, institución que tiene un rol fundamental, y a su vez el Ministerio de Salud, por esta probabilidad de que esta enfermedad pueda infectar también a las personas”, sostuvo la autoridad”.

Por su parte la ministra de Salud, Ximena Aguilera, relevó la coordinación que se ha llevado a cabo con el Minagri en el ámbito de la salud, asegurando que este es un “marco global de trabajo en el que se enfrenta la salud humana y animal dentro de un contexto amplio, pues la influenza aviar corresponde a una zoonosis. Si bien a la fecha en nuestro país no hay afectación humana, existe un riesgo para las personas que están en contacto con aves infectadas. Por ello, el trabajo con Agricultura es fundamental de manera de informar a la población para educarla”.

Ante la consulta de los síntomas de la influenza aviar en las personas, la ministra Aguilera explicó que “provoca una infección grave en el ser humano. Este es un virus de alta patogenicidad y sus síntomas son un malestar general, fiebre alta, puede afectar el sistema respiratorio. Estos cuadros afortunadamente tienen tratamiento. Se tratan con antivirales que nosotros tenemos disponibilidad, por eso es muy importante el tema de la alerta”.

¿Cómo denunciar?

Call Center del SAG: 2 2345 1100 de lunes a domingo (y festivos), entre las 08:00 y 21:00 horas.

Correo electrónico: oficina.informaciones@sag.gob.cl