Eduardo González seremi de Gobierno Subrogante señala que la reactivación de la educación tiene como objetivo abordar las complejidades que generó la crisis post pandemia, pues este hecho puntual estableció una serie de consecuencias vinculadas directamente con el aumento de la violencia escolar provocado por el regreso de los estudiantes a las aulas, la deserción escolar y sobre todo el rezago en el aprendizaje.

“Hay más de 50 mil 500 estudiantes en el país que no fueron matriculados en el año 2022; lo que significa que tenemos un número importante de estudiantes que interrumpieron su proceso educativo, en la región no es menor, 2 mil 228 estudiantes no fueron matriculados, lo que representan un 4,4 % del universo de deserción escolar y que ubica a O’Higgins en un quinto lugar a nivel nacional, fuera de la región Metropolitana. Es una situación que a nivel regional representa una alerta y que nos convoca a hacernos cargo de manera inmediata”, señaló González.

Ejes en los que estará basado la reactivación de la educación

El primer eje tiene que ver con ampliar los programas de convivencia y salud mental, al respecto la autoridad manifestó que “en este sentido lo que buscamos es potenciar los equipos de apoyo psicosocial que nos permitan abordar todas aquellas situaciones que generan violencia en las aulas y de esa manera poder entregar asistencia rápida a los estudiantes y establecimientos educacionales. Vamos a ampliar de 60 a 100 comunas el programa de convivencia y salud mental. En la región tenemos 5 comunas priorizadas y esperamos que con este plan de reactivación se pueda aumentar aún más”.

Segundo eje está vinculado a hacerse cargo del rezago de aprendizaje

Este segundo eje busca establecer un plan de nivelación de rescate de lo que significó el retroceso en los aprendizajes sobre todo en el área de la lectura, la escritura y la comunicación. “Para eso se va a establecer un kit pedagógico que busca instituir una evaluación diagnostica y desarrollar planes para poder hacer nivelaciones del rezago de aprendizaje y también trabajar de manera interdisciplinaria. El plan establece la integración de más de 80 mil tutores con los cuales vamos a poder avanzar sobre todo en el área del segundo y cuarto año básico”, explicó el seremi.

Tercer eje: hacerse cargo de la deserción escolar, básicamente con lo que tiene que ver con la asistencia y la revinculación. Según lo manifestado por González ellos como autoridad deben ir a la búsqueda de los estudiantes que hoy día se encuentran en deserción que no fueron matriculados. “Para eso se realizará un trabajo con los municipios y los servicios públicos para tener gestores territoriales que permitan ir a las casas, que lleguen a los domicilios; de manera tal que aquellos estudiantes que se encuentran fuera del sistema puedan volver y puedan dar continuidad a su proceso educativo. Es importante señalar que el establecimiento educacional es uno de los principales agentes de sociabilización y no podemos permitir que nuestros estudiantes lo interrumpan porque eso les haría daño a ellos y al país desde el punto de vista de los proyectos de desarrollo que se tienen”.

Cuarto eje: Conformación del consejo para la reactivación educativa.

El seremi subrogante de Gobierno destacó que este consejo ya está determinado por el nivel central; han sido convocados 23 representantes de los distintos sectores educativos que van desde las universidades privadas, públicas y además participará la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, fundaciones ligadas al ámbito de la educación, con el fin de que ellos puedan elaborar un diagnóstico y entregar a finales del primer semestre un informe que permita fortalecer el plan de reactivación educativa y de esa manera seguir trabajando para que en conjunto y de manera transversal se pueda disminuir esta situación y mitigar la crisis provocada por la pandemia en materia educativa.

Por su parte, Carola Medina, seremi de Educación de O’Higgins señala que este plan de reactivación es prioridad en materia educativa. “Este año vamos a redoblar los esfuerzos, para aplicar los ejes. Para esto requerimos aunar esfuerzos y convocar el compromiso de todos los actores sociales y por esto el Ministerio de Educación conformó el consejo para la reactivación educativa con diversos actores”.

Además, medina hizo énfasis en la importancia que tiene la infraestructura y conectividad en el desarrollo educativo.

“En cuanto a infraestructura en el 2022, fueron acerca de 88 mil millones que fueron asignados para financiar diversos proyectos, más de 500 a nivel nacional que tiene que ver con infraestructura de emergencia. Este año nuestro ministerio nos va a aportar cerca de 100 mil millones de pesos para nuevos proyectos y vamos a seguir avanzando con la conectividad digital”.

Para culminar manifestó que “Vamos a entregar reportes con información personalizada de los estudiantes que están excluidos del sistema, y en riesgo de exclusión y esto se va a estar conectado e informado con los establecimientos de cada comuna de la región”.

De los 50.529 estudiantes que salieron del sistema escolar en este período 2021-2022, 2.228 pertenecen a la región de O’Higgins. Con esta cifra, que representa al 4,4% del total, la región se ubica entre las 5 con mayor porcentaje de ausentismo escolar en el país sin considerar a la Región Metropolitana.

Del total nacional de quienes dejaron sus estudios, 27.711 corresponden a alumnos de enseñanza básica (54,8%); 14.167 estudiantes de enseñanza media de establecimientos científico- humanistas y 8.651 de liceos técnicos profesionales. La deserción se da con mayor frecuencia entre los hombres, ya que, según el estudio del total de desvinculaciones, 28.696 correspondieron a estudiantes varones.

El 94,1% de los desescolarizados, es decir 47.551 estudiantes del total, asistía a establecimientos educacionales en zonas urbanas, donde la mayor deserción se observó en la Región Metropolitana (48,7%), seguida de Valparaíso (9,6%) y el Biobío (5,8%).