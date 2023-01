Emocionada y feliz. Así estaba la artista marcial Magdalena Godoy, actual número 1 del mundo en su categoría, quien fue escogida como la mejor deportista de la región de O’Higgins en el 2022.

La oriunda de San Francisco de Mostazal y seleccionada nacional con proyecciones para los Panamericanos de Santiago 2023, recibió el aplauso de parte de los otros deportistas destacados en la jornada.

Es más, en conversación con El Rancagüino, apuntó que lo que vivió en el 2022 fue producto de mucho trabajo. “Se fue dando, con distintos logros desde el 2021. Con la Youth League de Acapulco alcanzamos el número 1, luego bajé y con el Panamericano volví a posicionarme y, realmente, es súper gratificante para mi dejar esa categoría siendo la número 1”, dijo.

Junto con ello, recalcó que esto “significó mucho trabajo para mi familia, para mi entrenador y estoy muy contenta”. Es más, para llegar donde está, se tuvo que dedicar al ciento por ciento al karate, pasando los estudios a un segundo plano. “Mi familia me apoyó cuando decidí dedicarme y en los estudios hacer exámenes libres. Eso significó mucho, porque hay familias que no priorizarían el deporte contra los estudios. Me apoyan full y aquí vamos a seguir”.

Ahora, la deportista, pasará a la categoría Under 21 y Adulta -50 kilos, y tendrá la oportunidad de poder competir para estar entre las chilenas que nos representarán en los Panamericanos de Santiago.

OTROS GALARDONES

Varios exponentes fueron premiados por el Ministerio del Deporte y el IND. Por ejemplo, el técnico de Magdalena, Juan Carlos Pardo, recibió el estímulo al mejor entrenador del 2022.

A su juicio, es un premio que no lo esperaba, pues “yo venía acá por el reconocimiento a cuatro deportistas, tuvimos nuestro mejor año en nuestra organización, tanto nacional como internacional, obteniendo logros a nivel mundial, obteniendo tres top ten mundiales, como Magdalena (Godoy), Bastián (Arce) y Antonella (Navarro) que fueron número uno y cinco del mundo. Me llena de orgullo”.

En su grupo, contó, “tenemos cuatro atletas entrenando en el Centro de Entrenamiento Olímpico. Están mentalizados en poder incorporarse al equipo y si la Federación quiere contar con mi apoyo como en Lima 2019 ahí voy a estar”.

Puntualizó también que estos chicos “tienen recién 18 años y va a ser muy gratificante –ir a los Panamericanos-. Joaquín González logró un oro con 18 años (en Lima), y ahora ¿por qué no con ellos?”.

En tanto, uno de los gimnastas destacados en el año que recién pasó, Ignacio Varas, expresó que “muy pocas veces se hace esto, que te reconozcan el trabajo que has hecho durante el año, te enorgullece y te motiva para seguir entrenando y logrando cosas para la región y el país”.

El seleccionado, aseguró que el año pasado fue bueno. “Sin duda, partiendo por la Copa del Mundo, me fue muy bien. Después mis dos medallas sudamericanas, la final de los Juegos Odesur. Así que fue un excelente año y ahora nos estamos preparando para los Panamericanos”. Es más, este miércoles viajó a una concentración en Brasil.

LA VOZ DE LA AUTORIDAD

Respecto a lo vivido en esta ceremonia efectuada en el Casino Monticello, la seremi Macarena Chandía, aseguró que lo que se reconoció, “son logros que consideramos sobresalientes y que están respaldados con las Federaciones, con los ranking y las competencias internacionales donde varios de ellos han participado”.

De paso, agregó que “estamos súper contentos de que hoy se pueda dar el realce y la relevancia, partir el año reconociendo a nuestros deportistas, sus entrenadores y familias”.

Para finalizar, señaló que “somos región sede de los Juegos Panamericanos y hacemos un llamado a nuestros deportistas a que se transformen en embajadores de lo que va a significar el vivir esta fiesta deportiva como país”.

Premio a la trayectoria: Jacqueline Díaz.

En las páginas de El Rancagüino ha sido destacada por muchas décadas. El 2022 vivió uno de sus mejores años como máster y eso fue reconocido en esta oportunidad.

La tenimesista Jacqueline Díaz recibió el premio a la trayectoria deportiva y según reconoció, “esto es maravilloso, siempre es importante para el deportista que se le reconozca, sobre todo a los más jóvenes para que se den a conocer, porque esto abre puertas. Y no está demás para los que estamos más viejitos, que aún seguimos en pie”.

En la pasada temporada, recordó, “tuvimos campeonatos de Chile, el Sudamericano en Salta (Argentina) donde obtuve los cuatro títulos en damas, dobles mixtos, damas y por equipo. Y hace poco en el Panamericano de Perú, donde obtuve oro por equipo, plata en individual y plata en dobles damas. Así que fue un año extraordinario”.

Cabe consignar que, en abril próximo, jugará como local pues en el país se realizará un Torneo Sudamericano Máster”.

Los premiados

Bastián Arce (Karate)

Ignacio Varas (gimnasia)

Sebastián Albornoz (voleibol)

Roberto Monsalva (esgrima)

Gonzalo Mondaca (tiro al blanco)

Estela López (surf)

Elizabeth Mayor (surf)

Nicolás Bisquertt (esquí alpino)

Matías Pino (tenis de mesa paralímpico)

Benjamin Valdes (esgrima)

Cristóbal Prado (gimnasia)

Maximiliano Flores (karate)

Sofía Salas (Taekwondo)

Alejandro Rosales (balonmano)

Joaquín Campuzano (esgrima)

Diego Delgado (esgrima).

Florencia Cabezas (esgrima)

Premio a la trayectoria

Jacqueline Díaz.

Mejor entrenador

Juan Carlos Pardo (karate).

Medios de Comunicación

Roberto Rojas (radio Bienvenida).

Dirigente deportivo

Rodrigo Muñoz (Club Ecuestre Santa Cruz).

Promesas deportivas

Antonella Navarro (karate).

Felipe Miranda (halterofilia).

Promoción actividad física

Hugo Donoso (Pichidegua).

La mejor deportista del 2022