La media noche del viernes se convirtió en una jornada de terror para vecinos de Graneros. Y es que una balacera entre bandas rivales dejó a cuatro adultos y a un menor de edad lesionados en el camino San Ramón en Graneros.

Y es que cerca de las 00.30 horas, frente al n°17 camino a San Ramón arriban tres vehículos desde donde descendiereon aproximadamente diez sujetos que efectuaron disparos dejando como saldo cinco personas lesionadas de diversa consideración por impactos de balas de diferentes calibres, cuatro adultos y un menor de edad, donde tres de ellos fueron derivados al Hospital Regional de Rancagua.

Dos de los lesionados cuentan con antecedentes penales.

En paralelo a ese hecho, en el pasaje Los Crespones N°0734 de Graneros, individuos desconocidos llegaron hasta esa vivienda y con material acelerante habrían incendiado el inmueble que se encontraba sin moradores.

Según el Capitán Luis Arévalo Gaete, Comisario de Servicio de la Sgunda Comisaría de Carabineros de Graneros, esto podría tratarse de cuentas pendientes entre dos bandas “es una hipótesis que se baraja, quizás podría ser un posible ajuste de cuentas entre bandas rivales”, indicando –además- que del procedimento aún no existen detenidos.

Por su parte, el fiscal del turno dispuso que los sitios del suceso fueran periciados por la Brigada de Robos de la Policías de Investigaciones (BIRO) de Mostazal.

“NO TENEMOS C APACIDAD DE ENFRENTAR LA DELINCUENCIA”

Consultado respecto a los graves hechos en su comuna, el alcalde de Graneros, Claudio Segovia expuso “estos son hechos muy visivilizados que tienen una enorme connotación y están radicados en personas muy puntuales que tienen una disputa y que están creando problemas a toda la ciudadanía con balaceras. No entendemos muy bien de qué se trata, aparentemente ajuste de cuenta que tiene que ver con bandas rivales, con disputas territoriales, pero hubo intercambio de disparos donde hay viviendas, donde hay población y han generado una situación muy grave de temor y sobre todo de fragilidad frente a la delincuencia, porque no tenemos la capadidad de enfrentarla”, indicó el edil.

Segovia agregó “Tuve la ocasión de plantearle mi preocupación días antes a la autoridad de mi región, porque esto se estaba dando y era evidente que había una disputa entre bandas. Hubo una balacera el viernes que terminó con vehículos y baleados con escopetas. Las personas no quieren denunciar, hay temor, miedo. Esto evidencia que hay una situación que está en proceso y hay que llegar antes. Los nombres de estas personas son conocidos, tienen prontuario y debieran ser perseguidas previo a que se desaten estos hechos en las calles y poblaciones de nuestra ciudad”.

En este contexto el alcalde de Graneros reveló que “me llamaron que el lunes (hoy) nos reunamos a las 9 de la mañana con las policías, con la Delegación Presidencial, pero esto sería tres días después que ocurrieron los hechos. Esto hay que precaberlo, hay que tener inteligencia y capacidad investigativa, hay que tener los hechos sobre la mesa para entender cómo se llega a producir esto. Aquí se quemó una casa donde alguien arrendó para delinquir y se produce esta balacera gigante generando pánico en la población”, indicó Segovia.

El jefe comunal de Graneros fue enfático en asegurar que “Aquí hay que tomar cartas en el asunto. La fiscalía me contestó, y les advertí que esto estaba ocurriendo por la denuncia que uno recibe en las poblaciones. Había más de diez individuos armados, era una batalla campal”.

Segovia añadió que “Esto ocurrió a las 12 de la noche del viernes, llamé al Delegado Presidencial a las 14:00 horas del sábado, pero estaba de vacaciones, por lo que no me contestó el teléfono, lleva diez meses de trabajo y ya tiene vacaciones entonces ¿de qué están hablando?”, subrayó.

“FUIMOS ADVERTIDOS QUE SE ESTABAN ORGANIZANDO

PARA ENFRENTARSE A TIROS CON LA OTRA BANDA”

La primera autoridad de Graneros agregó “Esto se viene desarrollando hace varios días, es un episodio muy doloroso que probablemente no termine, porque el sábado continuaron unos esporádicos balazos y fuimos advertidos que se estaban organizando para enfrentarse a tiros con la otra banda. Esto puede seguir”, aseveró.

“Se lo habíamos anunciado a las autoridades con la debida anticipación, no podemos ir después, tenemos que estar antes, porque eso va a permitir parar y hacer un trabajo de inteligencia que permitan capturar a estas personas porque no hay ningún detenido. Hoy hay rondas preventivas, pero van a terminar en unos días más y no va a haber una capacidad de disuasión y tampoco de investigación; y es ahí donde esperamos que Fiscalía tome algunas medidas para que las policías se hagan cargo de la investigación para dar con el paradero de estos delincuentes, porque son bandas organizadas con recursos, con armas y con capacidad de fuego”, indicó.

El alcalde de Graneros finalizó solicitando “A las autoridades del nivel central les pediría que no esperemos una mesa, aquí hay que trabajar y hay que actuar de manera inmediata, no podemos perder el tiempo en una mesa de trabajo, hay que entregarle la facultad que necesitan las policías para actuar”, culminó Segovia.