Una jornada de pánico se desarrolló durante las primeras horas del sábado en Graneros luego que una balacera entre bandas rivales dejara a cuatro adultos y a un menor de edad lesionados en el camino San Ramón en Graneros.

Y es que cerca de las 00.30 horas, frente al n°17 camino a San Ramón arribaron tres vehículos desde donde descendió una decena de sujetos que efectuaron disparos dejando como saldo cinco personas lesionadas de diversa consideración por impactos de balas.

En paralelo a ese hecho, en el pasaje Los Crespones N°0734 de Graneros de la Población San Ramón, individuos desconocidos llegaron hasta esa vivienda e incendiado el domicilio. Situaciones que podría tratarse de un posible ajuste de cuentas entre bandas rivales según indicó el alcalde de Graneros Claudio Segovia..

Fue por estos graves hechos que desde la Delegación Presidencial de O’Higgins coordinaron una urgente reunión de trabajo junto a Carabineros, PDI y Fiscalía, entre otras instituciones para reunirse con el alcalde de la comuna afectada y acordar los conductos a seguir ante estos acontecimientos.

“QUEREMOS QUE SE TOMEN MEDIDAS, ES TIEMPO DE ACTUAR, ES TIEMPO DE ENFRENTAR LA DELINCUENCIA”

“En la reunión analizamos la situación que vivimos el fin de semana, pero que se ha ido extendiendo durante viarios episodios. Lo que vivimos el viernes en la madrugada, da cuenta que hay una situación en desarrollo de la que debemos tener mayor observancia, se están tomando las medidas judiciales, policiales e investigativas para poder abordar estos hechos y las policías nos han garantizado que se está trabajando para dar con el paradero de los delincuentes que han cometido estos hechos y se está trabajando con mucho rigor para aquello”, indicó el alcalde de Graneros, Claudio Segovia.

El edil añadió que “Todo lo que podemos hacer es poco, el Presidente Boric tiene una responsabilidad y ha sido mandatado para poder enfrentar la delincuencia y para ello no se requiere ninguna mesa, ningún acuerdo político, los políticos hace rato han demostrado que están lejos de los intereses de los ciudadanos; por tanto, no están validados para poder tomar un acuerdo de estas naturalezas. Queremos que se tomen medidas, es tiempo de actuar, es tiempo de enfrentar la delincuencia, de un hecho tan grave, tan deleznable, tan fuerte que personas armadas se disputan los territorios es una cuestión muy grave y que deja en evidencia el nivel de fuerza, energía y de armas que ellos tienen y nosotros no hemos llegado a dimensionar el problema”, remarcó la primera autoridad comunal de Graneros.

“EN LA REGIÓN SE ESTÁ GESTANDO UNA FUERZA DE TRABAJO CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO”

Por su parte, la Delegada Presidencial (s) de O’Higgins, Marta Pizarro declaró “la reunión fue para reforzar el trabajo multisectorial que debemos tener en materia de seguridad y que se ha tenido en Graneros. Luego de estos lamentables hechos del fin de semana, personal de la Delegación Presidencial regional organizó rápidamente esta reunión, convocó a todos los actores, a las policías, a las autoridades comunales, para ir reforzando y también ir entregando al alcalde cuentas del trabajo que han estado realizando las policías en esta comuna”, detalló.

Pizarro agregó “No vamos a descansar en el trabajo y en el seguimiento de las bandas de crimen organizado. En la región se está gestando una fuerza de trabajo contra el crimen organizado mandatado por el Subsecretario del Interior y hoy tomamos acciones, acuerdos del trabajo que se va a continuar, que se estaba realizando en la comuna tanto con rondas preventivas de Carabineros e Investigaciones que están realizando las distintas policías en esta comuna. No vamos a dejar solos a nuestros vecinos, el Gobierno se está ocupando y estamos trabajando coordinadamente con el municipio de Graneros, con las distintas policías y el Ministerio Público”, remarcó.

“Se siguen realizando diligencias a fin de identificar a los responsables”

Por su parte, la Fiscal adjunto de Graneros, Javiera Oro se refirió a las diligencias desarrolladas para identificar a los autores “El viernes y la madrugada de este sábado, sucedieron hechos de inusitado violencia en la comuna de Graneros, particularmente en la población Rafael Carvallo y San Ramón. Un grupo de personas se enfrentó con armas de fuego disparando hacia el interior de una casa resultando personas lesionadas entre ellas un menor de edad que fueron trasladadas hasta el Hospital Regional de Rancagua. En primera instancia, Carabineros resguardó el sitio del suceso y trasladó a las víctimas hacia los centros hospitalarios”.

La persecutora agregó que “Se instruyó por parte del Ministerio Público un equipo interdisciplinario de la PDI compuesto por la Brigada de Homicidios y Brigada de Robos quienes realizaron las primeras diligencias en el lugar, levantamiento de cámaras, declaraciones de víctimas y testigos, todo ello ha permitido saber la dinámica en que ocurrieron los hechos y se siguen realizando diligencias a fin de identificar a los responsables”, expuso.

“El hecho del fin de semana fue puntual, Graneros es muy tranquilo, nosotros tenemos servicios preventivos instaurados y que dan buenos resultados”

En tanto, el General de la Sexta Zona de Carabineros, Max Jiménez dijo que “hoy hubo una importante reunión mancomunada, multisectorial donde participaron distintos estamentos y como lo hemos venido haciendo, hemos hecho un trabajo importante de comunicación con la comunidad para que denuncien situaciones puntuales en sus villas, en los lugares de residencia para tomar estas denuncias y con esos antecedentes poder apagar ciertos delitos que se producen en la comuna”, indicó.

El general agregó que “El hecho del fin de semana fue puntual, Graneros es muy tranquilo, nosotros tenemos servicios preventivos instaurados y que dan buenos resultados. Lo evidenciamos y lo mostramos con datos duros en la reunión, dando cuenta de distintos operativos que se han hecho en la comuna donde ha habido detenidos e infracciones, hay un trabajo de antes y que se va a mantener en el tiempo”.

El jefe de la Sexta Zona añadió que “Este es un hecho bastante complicado porque tenemos detectado que son dos familias en que se radica el problema puntual, problemas entre ellos y dentro del problema que se suscitó hubo lesionados y cuando los entrevistamos para hacer la denuncia no entregan antecedentes. Levantamos la información y muchas de estas personas que estaban hospitalizados mantienen antecedentes anteriores”.

“Necesitamos mayor presencia policial, pero esa presencia debe ir acompañada de un trabajo investigativo”

Diputada Marcela Riquelme “lo que ocurrió en esta comuna es una situación excepcional, esto no es habitual y ante una situación así se requieren medidas excepcionales, por eso hemos pedido a Carabineros una mayor y mejor intervención. No podemos guiarnos solo por el índice de las denuncias, también tenemos que ver los índices de peligrosidad que existen en cada comuna y en este caso no sacamos nada con darnos vuelta por la misma comuna en distintos momentos si los delincuentes ya no están ahí, por lo tanto, la labor preventiva es clave, hay que trabajar con los barrios, para eso le hemos pedido al Coordinador de Seguridad púbica una coordinación directa con el alcalde para que se pueda