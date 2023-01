Expectación causó entre los miles de personas que circulaban por el centro de Rancagua el rápido paso de los carros de bomberos pasado el mediodía de este martes, es que la alarma indicaba una emergencia en las Galerías Brasil. Por protocolo bomberos ante un llamado en un centro comercial donde circula gran cantidad de publico desde un principio despacha gran cantidad de recursos, en este caso fueron enviados 3 carros de agua de la primera, segunda y tercera compañías, un carro porta escala (de la cuarta compañía) y una unidad de rescate (quinta compañía) para las labores de evacuación del recinto.

Si bien había fuego en un local del segundo piso de la galería Santa María, el siniestro no paso a mayores gracias al rápido actuar de los voluntarios, siendo eso si gran cantidad el humo el que mezclado con el polvo químico de los extintores inundaba el ambiente. Nota aparte merece la gente que se quedó al interior de las Galerías grabando la emergencia no percatándose que no solo se ponían en peligro ellos sino obstaculizaban el trabajo de los voluntarios, solo la presencia de carabineros hizo que por completo el sector fuese evacuado.