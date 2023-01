Un duro cruce tendrá O’Higgins el próximo domingo en el estadio El Teniente. El cuadro celeste, que inició el Torneo Nacional con una victoria, recibirá al actual campeón y quieren vencerlo para fortalecer sus convicciones.

En el Monasterio Celeste, el DT Pablo de Muner ya anticipa el duelo, pues está analizando los flancos por donde cree puede pasar el juego.

Uno de ellos dice relación con la lucha por la banda. Tanto por izquierda como por derecha, el Cacique mostró cosas interesantes en la goleada frente a Copiapó, mismo caso para el “Capo” contra Magallanes. Los albos, con Jeyson Rojas por derecha y con Erick Wiemberg por izquierda, adquirieron superioridad sobre sus rivales, siendo agentes ofensivos importantes junto a Bolados y Thompson, así como también en función primeria, que es defender. El primero, se tendrá que topar con Antonio Díaz de gran labor en San Bernardo, y el segundo contra Hormazabal, que en el anterior partido anuló tanto a Manuel Vicuña como Yorman Zapata.

“Yo creo que el juego va a estar por ahí, las bandas. Sobre todo por el juego de ellos, que se notó mucho en el último partido, ya que tienen jugadores desequilibrantes en el uno contra uno, y que tienen gol”, aseguró De Muner.

Así también, el técnico, recalcó que hay un dato que permite fortalecer la postura celeste. Frente a Magallanes, “ganamos muchísimos los duelos, nos impusimos, el porcentaje fue muy alto a nuestro favor y esa fue una de las claves”, pero que de igual forma hay que estar atentos. “Puedes ganar diez duelos, pero el rival puede aprovechar dos y te convierten, más con un rival que tiene jugadores de jerarquía”, apuntó.

SER PROTAGONISTAS

“Somos O’Higgins, jugamos como local, con nuestra gente, y están las condiciones para ganar este partido”, puntualizó.

Y claro, en Rancagua la idea es esa, imponerse y que el rival de turno, sea el campeón vigente u otro, sientan la localía.

En ese sentido, planteó que “vamos a enfrentar a un rival que tiene un funcionamiento claro, que ganó el último torneo con una amplia diferencia. Pero, en estos partidos, no se vio el nivel del torneo pasado, normal porque se le fueron varios jugadores”, comentó, más cuando él viajó a Viña del Mar a ver la Supercopa y le puso mucha atención al duelo que se jugó en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Así también, recalcó que “sabemos que todo equipo grande tiene muchas variantes, tiene muchísimos jugadores de jerarquía, pero nosotros lo venimos haciendo bien, el otro día el rendimiento fue bueno y con nuestra forma trataremos de ganar el partido”.

Junto con ello, De Muner, puntualizó que en su idea, este O’Higgins tiene que ser “un equipo bueno cuando tenemos el balón y cuando no tenemos”, y que, como dice habitualmente, todos defienden y todos atacan. “Tal cual, no hay otro plan en cuanto a eso. Puede que, en algún momento y dependiendo del resultado, no se vea tan marcado”.

Cabe consignar que, respecto a los contundidos, “(Juan) Fuentes entrenó normal, a la par del grupo, y (Matías) Donoso también. Esteban (Moreira) todavía no lo puede hacer”, aseguró el DT. Para el lance del fin de semana, además, el técnico ya puede contar tanto con Arnaldo Castillo como con Camilo Moya para considerarlos dentro de la citación.