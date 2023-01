Siempre se a dicho que el fútbol es pasión de múltitudes, pero no es así y ahora hablaremos de otro deporte rey el basquetbol, del cual cabe destacar a un club de nuestra región Rancagua C.A.F..

Rancagua C.A F. Es un club de basquetbol de nuestra región de O’Higgins que representa a la asociación de Rancagua, un club joven de 5 años de existencia que de a poco a logrado posicionar un prestigio dentro del ámbito regional y nacional. Dicho esto Rancagua C.A.F. fue invitado a participar en campeonato de exhibición de tres días fuera de nuestro país, ni más ni menos que a la Argentina, específicamente a la ciudad de Santa Fe De La Vera Cruz, Provincia de Santa Fe.

Donde se viajo el dia 29 de Octubre del 2022, con una delegación de no más de 40 personas incluyendo en esta a jugadores destacados de las series sub 13, sub 15 y sub 17, el staff técnico comandado por el head coach Cristian Figueroa, directiva del club y apoderados que ayudaron al cuidado de los jovenes, donde compartieron experiencias, técnicas y la forma distinta que tenemos entre Chile y Argentina de ver el basquetbol, logrando así un cambio en la manera de pensar de nuestros jóvenes deportistas.

Rancagua C.A.F, se codeo en el campeonato con equipos de Esgrima de la Plata, la Selección de Santa Fe y el Club Náutico de Santa Fe de la Vera Cruz, compitiendo durante 3 días consecutivos entre 31 del mes de octubre y el día 1 de Noviembre del respectivo año. Destacando un tercer lugar en dicha competencia donde nuestros jugadores compitieron sin dar lugar al cansancio, representando como corresponde a nuestra ciudad y país.

