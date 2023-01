Por: Erika Pulgarin- Luis Fernando González.

Complejo ha sido el inicio del verano en la complejo Patricio Mekis, si bien Rancagua fue cede de un exitoso e inédito sudamericano de voleibol playa, al mismo tiempo la tradicional piscina municipal del complejo si bien esta funcionando desde el 17 de enero, presenta problemas en el cierre perimetral, los que podrían poner en peligro a los asistentes.

Recordemos que a principios del año pasado los baños y camarines de la piscina sufrieron un violento ataque vandálico, meses demoraron los arreglos de estos destrozos ante lo cual se decide reforzar la seguridad tanto en complejo de Av España como en Lourdes, levantando paredes, instalando cámaras de seguridad Así lo manifestaba el alcalde de Rancagua Juan Ramón Godoy en una nota publicada en estas mismas paginas el pasado 20 de diciembre.

Pero esta pared presentaría una serie de problemas, así lo relata el concejal Patricio Henríquez.

“Yo me acerqué allí y me llamó la atención de que había gente trabajando, construyendo la muralla, me acerqué y tomé algunas fotos y me di cuenta de que efectivamente esta denuncia que me había llegado era absolutamente cierta, porque la construcción a simple vista dejaba mucho que desear. Aquí no hay ninguna norma de construcción, porque este es un país sísmico; aquí no hay nada contra las personas que están trabajando, no hay ninguna dirección allí porque sin duda es horrible, hay ladrillos a la vista. Presente el reclamo de lo que estaba sucediendo en el Patricio Mekis y se inició una investigación con respecto a esto, yo tengo que reconocer que el alcalde Juan Ramón Godoy actuó bastante rápido y envió a la gente del Secplac”.

Según señala el concejal una vez que la Secretaría de Planificación Comunal (SECPLAC) realiza una inspección a la construcción detalla en un informe lapidario en el que se corrobora todo lo él ya había señalado.

“Quiero ser bastante claro que la Corporación de Deporte es un ente casi autónomo del municipio. Dependen del alcalde, pero él tiene un gerente que se encarga de la administración de esto. Este cierre perimetral, representa un tremendo peligro para la ciudadanía y allí está mi preocupación, más allá de que esté malo, aquí hay un contrato por 189 millones de pesos se le entrega un avance para iniciar la obra, tengo entendido que de un 30% hay una boleta de garantía de 45 millones, por lo tanto, ya hay una perdida para el municipio, porque se les entregó dinero”.

“Espero que la Corporación de Deportes esté a la altura, y lo digo derechamente, sino se toman las medidas de resguardo necesarios para la seguridad de las personas que están allí eso debe cerrarse. Siento que están presionados por mostrar que esa piscina está apta para bañarse y para ocuparla. Primero está la seguridad de las personas, yo no me perdonaría si allí ocurre un accidente de proporciones y no hemos hecho nuestro trabajo. Fred Gayoso está al tanto de toda esta situación”, aseguró.

Por su parte el director de la Corporación de Deportes Fred Gayoso si bien reconoce los problemas en la pared dice que no son estructurales: “las obras se licitaron en la plataforma de Mercado Público y se cumplió con rigurosidad todas y cada una de los estándares de una licitación pública, resultando finalmente adjudicada a la mejor oferta, dentro del set que se recibieron.

Y efectivamente esta Corporación y Secplac hemos formulado una serie de observaciones respecto de las obras ejecutadas, a fin de ajustarlas a las bases administrativas, técnicas y demás anexos, así como al contrato de obra en cuestión. Dichas observaciones no son estructurales sino que tienden a la correcta ejecución de las obras conforme a los antecedentes de la licitación”, aseguró.

EL INFORME DE LA SECPLAC

Con fecha del 16 de enero el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy emitió un oficio a Fred Gayoso, quien es el Director de la Corporación de Deportes Rancagua donde le adjunta dos informes técnicos elaborados por profesionales de la Dirección de Obras Municipales y la Secretaría de Planificación Comunal, donde se da cuenta de observaciones de carácter técnico respecto de la ejecución del proyecto de construcción del cierre perimetral de la Piscina Municipal del Complejo Deportivo Patricio Mekis.

Entre otras situaciones el informe detalla: “Los días miércoles 11 de enero y lunes 16 de enero del 2023, se visitó la Obra Construcción Cierros Complejo Deportivo Patricio Mekis. Se constato en terreno que dicha obra no se está ejecutando según los estándares para los cuales se proyectó. No dando cumplimiento a cabalidad según lo indicado por las Especificaciones Técnicas y planimetría del Proyecto entregada al Contratista. También el no cumplimiento a los estándares que se piden para este tipo de obras y que ya se han ejecutado anteriormente en este recinto”.

Además, agrega que “los malos resultados de ejecución en la obra, son producto de no contar con una mano de obra calificada, además se verifico en terreno que no existe una supervisión técnica, que permita que estos trabajos se estén ejecutando como corresponde, observando sobrecimientos armados, que reciben la albañilería se encuentran enterrados en terreno natural. Además, el organismo técnico verificó que no se cumple con la partida de pilares de acuerdo con lo señalado en el proyecto, observa que los ladrillos presentan problemas de cocción y mala calidad. no se aprecia incorporación de la debida humedad en el muro construido para que garantice un adecuado proceso de fraguado. Además el informe señala que en la unión de pilar con fundación se aprecia derrame de mortero que impedirá una adecuada unión, pudiendo en el mediano plazo cortarse en su base y que producto de quedar enterrados los sobrecimientos armados la albañilería también quedan enterradas en el terreno natural, los cual producto del riego del recinto o lluvias se producirá escurrimiento de estas aguas directo hacia los ladrillos y esto provocará daño y poniendo en peligro la estructura entre otras observaciones que el informe concluye dejarían en evidencia “la desprolijidad y descuido en esta obra”.

LA RESPUESTA DE LA CORPORACION

Ante este lapidario informe Fred Gayoso, asegura que el 17 de enero pasado “fuimos comunicados de dicho informe de Secplac, y a partir de dicho momento hemos adoptado una serie de medidas y acciones, todas ellas conducentes a subsanar -en forma íntegra- las referidas observaciones. Para ello no hemos perdido ningún momento y hemos mantenido intensas mesas de trabajo con las empresas contratistas y proveedores de dichos servicios, a nivel técnico con nuestros profesionales que nos asesoran, y hemos consensuado en las deficiencias y plan de acción que contemplan las obras de reparación, reemplazo y/o demolición en su caso, contemplando un plazo de ejecución de dichas obras”.

Al mismo tiempo aseguró que “también hemos hecho efectiva las responsabilidades funcionarias, y ejercido todos los derechos y facultades que nos asiste conforme al contrato de obras suscrito, amparados por la normativa legal vigente (…)En síntesis, las empresas proveedoras han asumido plenamente las obras destinadas a subsanar dichas observaciones, a su plena costa con lo cual no habrá perjuicio alguno en el manejo del presupuesto fiscal, a fin de entregar las obras finales, las que serán recepcionadas por esta Corporación, a nuestra plena satisfacción”, afirmó.

Consultado además como se pretende resguardar tanto la seguridad de la piscina como de los asistentes a la misma ante estas obras, el director de la Corporación de Deportes aseguró “que el proyecto en ejecución contempla, como una de sus fines, precisamente dar seguridad a nuestros usuarios, como a las instalaciones de esta Corporación, y se ha mantenido como un principio en el que no hemos transado.

De hecho, las obras contemplan un plan de acción de manera que no hay trabajadores ejecutando obra alguna al interior del recinto de la piscina con la finalidad de resguardar la zona de confort y de privacidad de nuestros usuarios, de ahí que dichas obras se han planificado en tiempos que no se encuentran usuarios disfrutando de las instalaciones.

Por otro lado, se ha reforzado el uso de nuestra seguridad privada a fin de evitar cualquier eventualidad. El recinto de la piscina se encuentra cerrado en su perímetro, en su gran parte con las estructuras edificadas y en aquellas que aún restan, se ha cerrado en forma provisoria.

A mayor abundamiento en ambas piscinas muncipales se cuenta con dotación de funcionarios paramédicos y TENS quienes están a cargo de la prevención y, en caso de ocurrir algún evento, de su atención especializada, oportuna y debidamente. Todo ello redunda en la seguridad de nuestros usuarios y vecinos”, aseguró.