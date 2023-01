ARIES (21 marzo – 20 abril).

En el trabajo deberás hacer gala de dotes extraordinarias para la negociación, porque tal vez te toque representar a tus compañeros ante la empresa o tratar directamente con los empleados, si eres el jefe. Recuerda que lo justo suele estar en el centro.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

El optimismo vuelve a ser parte de tu vida diaria, tendrás motivación de sobra para enfrentarte a los problemas de la vida con vigor y valentía, dando la cara y apretando los dientes. Se te abrirán así oportunidades que hasta hace poco te parecían irrealizables.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Se vislumbran alteraciones por profundos cambios en la vida de los nacidos bajo el signo de Géminis, por ejemplo mudarse de domicilio e incluso de ciudad, también de trabajo o estilo de vida. La movilidad será positiva para sus intereses y los de quienes les rodean.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Alguien de tu entorno profesional aprovechará tu buen momento personal para hacerte una confidencia que te sorprenderá. En la familia no te faltarán muestras de cariño que recibirás más entregado que nunca. La espalda te puede molestar; consulta con el especialista.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Tus relaciones afectivas serán cálidas y estimulantes. Trata de alargar el tiempo de felicidad y no le des demasiadas vueltas a las cosas negativas. La felicidad es un momento corto detrás de otro; niégate a aceptar todo aquello que te altere.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Debes aprender a relativizar los encontronazos que sufres en tu ámbito laboral o de estudios. No dejes que las discusiones te amarguen el día, especialmente si compruebas que provienen de gente que no tiene buena fe.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Tendrás reuniones de trabajo que no te apetecerán en absoluto, ni por el tema ni por las personas que participan en ellas. Pero la parte más encantadora de tu persona sale a la luz, y te mostrarás amigable y tranquilo.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Últimamente has vivido importantes cambios en tu vida, y debes saber que te costará un poco adaptarte a ellos. Si tienes paciencia, verás cómo la nueva situación que se ha conformado en torno a ti te resultará provechosa en muchos aspectos.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Si no quieres perder buenas oportunidades debes prestar más atención a tu entorno, sobre todo en el ámbito sentimental, del que te has despreocupado en los últimos días. Aprovecha tu buena bonanza económica para darte algún capricho.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Problemas laborales te tendrán intranquilo y al acecho. No pierdas la calma ni te precipites. Deja que las cosas se tranquilicen por sí mismas. Verás clara la ocasión cuando llegue. Entonces actúa. Problemas estomacales.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

No te subestimes en el trabajo; cuentas con el apoyo de tus superiores y muchos de tus compañeros. De momento, no existen motivos para un cambio profesional, aunque si quisieras no tendrías ningún problema en encontrar algo similar e incluso mejor.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Procura no ver en los demás sólo los defectos pues así será difícil que logres una buena amistad. No seas tan perfeccionista con todo lo que te rodea. Aires de cambio en el trabajo, pero tómalos con prudencia.