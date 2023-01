A un año de implantar credenciales distintivas para acreditar, dentro del Hospital Regional, la calidad de cuidador o cuidadora de los usuarios, en el contexto que visibilizó la ley que reconoce a los cuidadores su derecho a la atención preferente en salud desde su puesta en marcha, el establecimiento da cuenta hoy de un 60% de aumento en el número de acompañantes certificados. Esto significa que la cifra se amplió de 86 cuidadoras a un total de 136, entre las asociadas a la entidad “Yo cuido” e independientes.

“La entrega de credenciales de uso exclusivo dentro del hospital fue una acción que nos permitió socializar la ley 21.380 para que su implementación fuera óptima entre usuarios y funcionarios” manifestó Elizabeth Zúñiga, jefa (s) del Departamento de Participación y Satisfacción Usuaria del Hospital Regional del Libertador Bernardo O’Higgins (HRLBO), quien añadió, “nuestro interés es hacer cumplir el marco legal y comprendiendo que tenemos una alta rotación de funcionarios de atención usuaria, a través de este tipo de iniciativas, buscamos también capacitarlos, para garantizar el cumplimiento del derecho preferente a la atención ambulatoria que tienen los cuidadores”.

Con lo anterior, es que el HRLBO acreditara el 2022 a las cuidadoras de la Asociación “Te cuido”, con quienes ya venían realizando un trabajo conjunto en virtud de las necesidades e inquietudes que presentaban como agrupación desde el año 2019, que, tras recibir y lucir sus credenciales en el hospital, motivaron que más asistentes de la salud se sumaran en el tiempo, lo que significó registrar 50 nuevas personas acreditadas.

¿Qué requisitos debe cumplir un cuidador o cuidadora?

Consultada, Elizabeth Zúñiga señaló, “para acreditar su calidad de cuidador o cuidadora, la persona debe concurrir a la oficina de Acompañamiento Espiritual de nuestro hospital, presentar allí su cédula de identidad junto a la de la persona que cuida, carnet de discapacidad de quien cuida, o un informe médico que acredite la condición de salud del paciente. En aquellos en que exista una relación de parentesco en tanto, presentar un certificado de nacimiento”.

Cabe destacar que el trámite de acreditación, conforme indican desde la propia oficina de Acompañamiento Espiritual, es un proceso relativamente rápido, que considera un tope de dos días hábiles para oficializarlo mediante la entrega de credencial en el lugar.

Por su parte, Nérida, cuidadora acreditada por el HRLBO, comentó su experiencia, “supe que el hospital estaba acreditando internamente a las personas que ejercemos esta labor para facilitar nuestras atenciones preferentes, ambulatorias y espontáneas en el recinto, me enteré al mismo tiempo de la asociación Te Cuido y me interesó. Sentí la necesidad de acreditarme porque lo he sido por diez años de mi hijo Nicolás en su condición de tetrapléjico. En general tramito a nombre de mi hijo el retiro de sus medicamentos mensualmente, además de su control médico cada seis meses”.