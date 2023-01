El fútbol femenino es un fenómeno que no para de crecer. Cada día son más las niñas y las jóvenes que sueñan con llegar a ser como Christiane Endler y otras seleccionadas nacionales que han dejado en alto el nombre del país.

Este crecimiento exponencial se ha manifestado de diferentes maneras y, un ejemplo de esto, es que en Pichilemu recientemente el club Unión Victoria creó una escuela formativa femenina, la primera que existe en la provincia de Cardenal Caro, lo cual fue posible gracias al apoyo del Gobierno Regional, que aportó recursos a través del 7% del FNDR de Deporte para darle vida a este proyecto pionero.

“Estamos bien motivados e ilusionados, pues esto es algo super innovador en la provincia, ya que somos la primera escuela de fútbol formativo femenino que hay acá, así que no se imaginan lo contentos que estamos”, afirmó Arturo Calderón, profesor encargado de esta rama femenina.

“Gracias a Dios resultó este proyecto y está fenomenal, así que muchas gracias por haber confiado en esta iniciativa, las cosas ya se están dando positivamente y, sinceramente, creo que esto es un hito para la comuna, nuestro club e incluso para mí y los dirigentes, porque sabemos que esto va a ser recordado”, aseguró el monitor, quien sueña que el día de mañana una de sus alumnas llegue a ser seleccionada nacional.

Por su parte, el alcalde Cristian Pozo, quien acompañó el lanzamiento de este proyecto, no ocultó su alegría al ver felices a un importante grupo de niñas y jóvenes de Pichilemu en su primer entrenamiento. “Felicitar enormemente al club Unión Victoria y su directiva, que fueron quienes tomaron esta idea y quisieron llevarla adelante y, por supuesto, al Gobierno Regional por haber escuchado esta solicitud ciudadana y haber puesto los recursos, a través del 7% de Deporte, para que ellos puedan cumplir este hermoso sueño”, señaló.

En tanto, Cristian Astudillo, padre de una de las niñas que asiste a esta escuela formativa, indicó que “es importante que los niños ya no estén tan pegados a las tablet o al televisor, pese que esto ya es un tema generacional, y que hagan deporte, lo que es super importante, porque se generan relaciones de grupo y lazos que perduran en el tiempo (…) y cómo sabemos si tenemos una futura estrella de la selección acá en Pichilemu”.