Miriam Fuentes Navarrete, Enfermera- Matrona, académica de la Facultad de Enfermería, UNAB sede Viña del Mar.

Una placentera escapada, desconectarse del trabajo y salir a acampar a un lugar tranquilo alejado del ruido y del estrés urbano será posible, siempre y cuando, tenga contemplado ciertos resguardos para cuidar la salud de todos los integrantes de su familia.

Frente a casos de emergencias es primordial calcular las distancias y no elegir destinos muy alejados de centros médicos.

Busque información acerca de las especies de animales e insectos, tipo de árboles y arbustos que hay en el sector donde va a acampar.

Lleve un botiquín con repelente de insectos, que puede ser en aerosol o crema. En el caso de que viaje con niños, un adulto debe aplicarlo. No aplicar el spray directamente sobre la piel, sino que rociarlo sobre las manos y administrarlo con ellas con movimientos circulares y evite que los menores manipulen este producto. Es bueno aplicar el producto sobre la ropa y sombreros para mantener la barrera protectora.

Incorpore cremas, roll on o geles para aliviar dolores y paracetamol. Conserve los medicamentos que toma en forma permanente, ya que los tratamientos no deben suspenderse ni siquiera en vacaciones.

Lleve el material necesario para que su estadía sea cómoda: carpas; sacos de dormir; colchones inflables; cocinillas a gas; cubiertos; equipo de alumbramiento, etc.

Empaque ropa, ojalá cómoda y ligera, de marcas outdoor, que le permitan mantener una buena temperatura. Siempre vístase por capas, porque así puede quitársela o ponérsela según necesidad. Use zapatillas o zapatos cerrados, especiales para caminatas en cerros y así evitar caídas.

Lleve una cantidad suficiente de comida para asegurar la energía de todos para esos días. Si el campamento tiene acceso a luz en cada lugar es una buena alternativa llevar un termo o pequeño congelador que pueda enchufar para mantener comida refrigerada. Si no es posible, recuerde que colocando las cosas que requiere refrigerar en pocillos con agua fría pueden mantenerse en excelentes condiciones. Tenga agua para hidratarse en todo momento.

Recuerde que en el sur de Chile existe transmisión de enfermedades por parte de algunos animales, como el ratón de cola larga, por lo que es necesario aplicar algunas medidas básicas para prevenir la transmisión del hanta virus y otras patologías: elija lugares limpios y libres de pastizales; use carpa con piso, cierre y sin agujeros; guarde alimentos en envases cerrados; no deje utensilios expuestos; camine por senderos habilitados; no se interne entre matorrales; no recolecte ni consuma frutos silvestres; mantenga la basura en recipientes cerrados, si es necesario entiérrela y beba sólo agua segura (potable, envasada, hervida o desinfectada). Si encuentra excrementos, ratones muertos, nidos o alimentos roídos, que pudieron estar en contacto con estos animales, use guantes y mascarilla, además de rociar sobre éstos una solución de cloro concentrada y esperar 5 minutos. Colocarlos en una bolsa plástica cerrada, ponerla dentro de una segunda bolsa y sellarla. Este material deberá enterrarse en pozos de más de 60 cms de profundidad o quemarse. Lave sus manos con guantes puestos en solución desinfectante y después lave las manos con abundante agua.