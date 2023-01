Con gran éxito se despidió el Festival de Teatro Al Aire Libre 2023. Fueron 21 noches en el estacionamiento del Portal Rancagua, donde se presentaron una veintena de montajes exitosos a nivel nacional y regional, y con una gran afluencia de público asistente a este querido evento cultural del verano.

La última noche de teatro al aire libre la carpa blanca se repletó de público que fue fiel al festival y que asistió en más de una ocasión a ver una de las obras. La clásica obra “Esperando la Carroza” a cargo del elenco de Casa del Arte, fue el montaje encargado de abrir y cerrar esta versión el 5 y el 25 de enero, respectivamente.

Y como ya es costumbre, ahora el grupo de teatro Casa del Arte continuará con esta iniciativa pero ahora en el litoral de la región de O’Higgins, específicamente en Pichilemu. Desde este lunes 30 de enero serán tres semanas donde estarán en cartelera un total de 6 obras teatrales que ya estuvieron presentes en el Festival de Teatro Al Aire Libre en Rancagua. Ahora el “Teatro en Verano en Pichilemu” se desarrollará en la Pista Municipal de dicha comuna comenzando hasta el 2 de febrero con la presentación de Felipe Izquierdo con su monólogo de stand up comedy “Soy el único que no me conozco”.

Para más información llamar o reservar entradas al fono +56 9 63701088 o en las redes sociales de Casa del Arte. Este iniciativa cultural es patrocinado y apoyado por ¿el Ministerio de la Cultura y las Artes, la Municipalidad de Pichilemu, Caja Los Andes y Diario El Rancagüino.