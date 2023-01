Un 40% de avance llevan obras del primer tramo en Carretera del Cobre, obras de ampliación de la vía que conecta a Rancagua y Machalí que comenzaron el segundo semestre de 2021, tiempo en el que se está ejecutando el primer tramo tiene una longitud de 2,1 kilómetros, y va desde cien metros antes del cruce con Avenida Bombero Villalobos de Rancagua y culmina 400 metros antes del cruce del Colegio Coya de Machalí, obras que cuenta con una inversión de $9.531.685.951 y se espera que terminen el segundo semestre de este año.

“De la primera etapa lleva aproximadamente un año trabajando. Hasta diciembre llevábamos un avance de un 30%, puesto que había dificultad con el traslado de los postes que corresponde a la CGE, lo que es una dificultad para nosotros y eso se está viendo dentro de este fin de mes. Se avanzó un porcentaje bastante amplio puesto que se está tirando hormigón, al mismo tiempo se está asfaltando las camas que son los terraplenes que estaban compactados, indicó el Director Regional de Vialidad del de la Seremi de Obras Públicas de O’Higgins, Maurice Dintrans.

RETRASOS EN LAS OBRAS

No obstante, las obras de ampliación que son ejecutadas por la empresa IMACO Ltda, actualmente presentan un retraso en su desarrollo, dado que no se ha concretado el traslado de postes de servicios básicos como electricidad y otros; sin embargo, desde el MOP O’Higgins aseguran que esto no afectaría que las obras terminen el segundo semestre de este año.

“Hay un retraso por varios motivos -expuso Dintrans- uno corresponde al traslado de postes, pero también hay otros motivos que ha sido mejorar las áreas verdes, el paisajismo, ese ítem ha tenido mejoras y se ha logrado. Al mismo tiempo es complejo trabajar desde que se hizo el diseño, hay varios vecinos que se suma a estos tiempos, en el Energy hubo un problema que ya se solucionó y estamos trabajando en su acceso. Todo eso ha sido un retraso, por lo cual ya estamos solicitando un aumento de plazo justificado por el traslado de postes, paisajismo y negociaciones que se ha tenido respecto a las compañías, las empresas, los vecinos y estamos adecuando eso; pero se sigue manteniendo que el segundo semestre de este año se está terminando las obras del tramo”, aseguró Director Regional de Vialidad, dando a conocer que ese aumento de plazo es de tres meses aproximadamente.

No obstante, a estas dificultades se le agrega el ítem económico que ha afectado a muchas empresas a nivel nacional y regional del que el MOP se ha hecho parte de la solución “hemos tenido reuniones con la empresa, para hacer un seguimiento por las dificultades que se han venido dando, puesto que se ha visto y la gente lo percibe de cierta manera que hay una lentitud respecto a las obras, por lo mismo, hemos estado permanentemente teniendo reuniones para ir ayudando a subsanar esto”, indicó Director Regional de Vialidad.

Dintrans agregó que “El detalle económico no podemos dejarlo aparte. Ha sido una dificultad el alza de precios que hemos tenido hasta la actualidad, estamos hablando de un 30%, pero ese tema a nivel de Gobierno Central se ha solucionado. Se generó un decreto que podemos tener una forma de incrementar un contrato de acuerdo al costo de las obras, no de las ganancias. El MOP, tienen un seguimiento del alza de precios de materiales y en base a eso se va a generar un mejoramiento del cada estado de pago de los contratistas estipulando el alza de precios respecto a los materiales e implementos”, detalló, refiriéndose al Reajuste Complementario.

En esta línea, explicó que las obras que se están ejecutando en la actualidad fueron planificadas en tiempo normal, con un IPC, un alza de precios y exportaciones normales; no obstante, post pandemia hubo alza de precios en todo ámbito “y esta situación pilló a las empresas sin incremento, por lo que el Gobierno del Presidente Boric reaccionó y con el Ministro vieron la forma de no generar un término anticipado de contratos, porque eso se veía venir. Muchas empresas quebraron, pero la empresa que tenía buen respaldo económico, como la que tenemos acá, aguantó el tiempo crítico”, expuso Dintrans.

EN LO QUE SE ESTÁ TRABAJANDO

La ampliación de la Ruta H-27, contempla adicionalmente a la doble vía, caleteras, iluminación, señalética, paraderos, ciclovía, cruces e intersecciones, semáforos, obras de paisajismo y drenaje, entre otras obras, que permitirá mejorar las condiciones actuales transitabilidad, conectividad, seguridad vial y acceso entre la conurbación de ambas comunas para conductores, ciclistas y peatones.

En este contexto, el director de Vialidad indicó que actualmente se está trabajando y avanzando en el asfalto del proyecto, en diversos sectores como gimnasio Energy y pavimentación frente al hospital clínico Fusat, además de mejoramiento de cruces e intersecciones y paso peatonal semaforizado. En forma paralela, también se trabajará en obras de saneamiento y drenaje, colectores, sumideros, obras de artes transversales y seguridad vial, entre otras mejoras.

“Cuando son trabajos más finos se ven pocos hombres trabajando. Y cuando la gente ve el avance real lo comprende como cuando se ve negro en la vía, cuando ya se comienza a imprimar, ahí recién ven el pavimento. La semana pasada comenzaron a trabajar fuertemente con la imprimación, le primer líquido que se le pone al pavimento y esta semana están con asfalto. Por eso esta semana ya se están viendo las máquinas grandes, con más personas para poder avanzar rápidamente”, expuso Dintrans.

Cabe destacar que el proyecto completo, que contempla tres tramos, tiene un plazo de ejecución de 720 días que finaliza el segundo semestre de este año, representará una inversión total cercana a los 38 mil millones de pesos, y considera la construcción de una doble vía de 7,2 kilómetros comprendida desde el cruce con Bombero Villalobos hasta el cruce El Guindal en Machalí y cuenta con un financiamiento mixto entre el MOP y el FNDR.

Paralelamente a esto, la unidad de proyectos de la Dirección de Vialidad del Mop está desarrollando la licitación del Tramo II del proyecto de la Ampliación de la Ruta H-27, Carretera del Cobre, que será publicada a durante el primer semestre del 2023 y considera 3,2 kilómetros de doble vía, cuya longitud está contemplado desde la continuación de las obras del colegio Coya hasta el cruce de Nogales en Machalí.