El fin de semana hubo noticias respecto a la detención de una banda que había perpetrado varios delitos en el centro de la capital regional. Una buena noticia, sin duda.

Pero, la inseguridad que sienten los rancagüinos –no solo acá en la ciudad capital, sino que también en toda la región- persiste, pues ante los esfuerzos que realizan las policías por desbaratar instancias como la señalada anteriormente, pareciera que la delincuencia sigue muy presente.

Es sabido que la sensación en la comunidad no ha variado. Desde un tiempo a estar parte, el salir a caminar de noche –por ejemplo- ya no es una acción que todos podríamos realizar con tranquilidad. Eso se perdió. Además, a cierta hora, ya no hay locomoción abundante en las calles céntricas y las esperas para poder llegar a casa después de una extensa jornada laboral, son más largas de lo que eran, tres años atrás.

Se agradece, sin duda, el trabajo policial y de las autoridades para poder recuperar esa tranquilidad pasada. Sabemos de los esfuerzos para lograr aquello, pero como lo dijimos, pareciera estar sobrepasada. Los datos, claro está, aportan que los delitos se combaten ampliamente y quizás esto nos ayude, dentro de un tiempo, a cambiar nuestra percepción.