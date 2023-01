Por: Gisella Abarca.

Destacando la entrega que el querido vendedor de diarios Antonio Ruiz, el reconocido fotógrafo Juan Fica y el gestor cultural Hernán Rojas han realizado a nuestra ciudad en sus distintas áreas convirtiéndose en personas reconocidas, queridas y admiradas por los vecinos, es que el alcalde Juan Ramón Godoy reconoció su labor en la capital regional destacándolos recientemente como personajes típicos en el “Día del Roto Chileno”, festividad que desde el año 1889 conmemora los soldados que participaron en la Batalla de Yungay.

La ceremonia que se llevó a cabo en el Teatro Lucho Gatica, el municipio de Rancagua y su consejo municipal rindió un merecido homenaje a estos vecinos rancagüinos, instancia en que se presentó el Grupo Telar, el pianista José Rivera, Poyen Mahatu y la agrupación cuequera Los Bohemios de Rancagua.

En este contexto, un espacio especial tuvo Antonio Ruiz Figueroa conocido como “Don Toño”, suplementero de diarios por cerca de 70 años. “Sentí mucha emoción al saber que fui elegido, porque yo ya tengo mis años y tantos años que estoy trabajando y que se me reconozca mi trabajo me dejó muy contento. Me siento alagado, contento, porque uno sale a trabajar día a día, a mí me gusta mi trabajo, pero que me hayan premiado por lo que hago es algo muy lindo para mí. Si bien sé que la gente de la calle me quiere mucho por lo que hago y por el tiempo que llevo, no me lo esperaba, así que muy agradecido, estoy feliz”, dijo.

UN POCO DE SU HISTORIA

Empezó a los 7 años y hoy, a los 76 y pese a estar enfermo de cáncer, sigue voceando el diario en la calle. Y es que Don Toño, como lo conoce todo el sector oriente de Rancagua, sigue convencido que no existe un trabajo más bonito. “Voy a morir gritando el diario en la calle”, asegura.

Antonio Ruiz Figueroa, nació el año 1946, en la sureña Cherquenco, hijo de Antonio y Margarita, muy pequeño llegó a Santiago donde un kiosco ubicado en la Estación Central llamó su atención más que el ruido de la gran ciudad y comenzó a vender diarios, oficio que mantiene hasta la fecha.

Aunque su historia habla de otros trabajos, entre ellos laboró en una industria de recauchado de neumáticos. Practicó boxeo, llegando a ser campeón de los barrios, categoría pluma. Fue sparring de Juvenal Órdenes. También vendió leña, parafina e instaló un negocito de abarrotes, pero la venta de diarios sigue siendo lo fundamental de su existencia. Tanto así que ni el cáncer que le aqueja han logrado sacarlo de la calle, ni acallar su característico voceo.

Don Toño llegó a Rancagua, en la década del 70. Venía casado con Mirna García Reyes con quien tenía en ese entonces una hija. En Rancagua formó su hogar y continuó vendiendo El Rancagüino, que hasta ahora vende. “Lo entrego, porque tengo clientes fieles por más de 50 años y que aún están vivos. He atendido hasta la quinta generación que me compra el diario. Me han dejado el diario los papás, las hijas, las nietas y bisnietas”.

Y es que con orgullo Don Toño admite ser querido por todos. “Me conocen los buenos y los malos. Los delincuentes, porque aquí ha habido cualquier bandido, me preguntan ¿por qué la gente lo respeta tanto? Yo les digo: Si yo te respeto a ti, tú tienes que respetarme a mí. Nada más. Lo mío es clarito”, asevera, aclarando que en su juventud el vendedor de diarios estaba en la calle a las 3 o 4 de la madrugada retirando los ejemplares y tiene la satisfacción de no haber sido nunca asaltado. “Yo que soy y he sido feliz, porque la gente me quiere mucho en la calle”.

Ha sido fundador y dirigente del Club Deportivo Manuel Rodríguez y dirigente de la junta de vecinos del sector, fue por eso, por ser diarero, por su dilatada trayectoria, distintas organizaciones, redes sociales y vecinos promovieron el reconocimiento público de Don Toño, llamado que escuchó el municipio rancagüino y que fue reconocido este de enero en el Día del Roto Chileno.