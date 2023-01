A contar del día 1 de marzo de este año, Clínica RedSalud Rancagua pondrá fin al Servicio de Maternidad, así lo indicó la entidad de salud por medio de un comunicado en el que detallaron “considerando la baja participación de nacimientos de nuestra clínica y las diversas alternativas que las pacientes tienen a nivel regional, hemos decidido poner término al Servicio de Maternidad, a contar del día 1 de marzo de este año”; no obstante, añadieron que el Servicio de Ginecología seguirá funcionando.

La decisión se habría tomado porque “En Clínica RedSalud Rancagua estamos reordenando nuestra oferta de atención para abordar los problemas de salud más complejos que tienen una alta prevalencia en la población y fortalecer las especialidades más demandadas por nuestros pacientes”, indicaron.

En esta línea, la entidad de salud indicó que concentrará sus esfuerzo y recursos “en fortalecer las unidades de Traumatología, Urología y Cirugía. Además, vamos a potenciar de manera especial la resolutividad quirúrgica para pacientes Fonasa, Isapre y Mutualidades”.

Por otra parte, agregaron que “vamos a implementar el Programa de Obesidad RedSalud, para convertirnos en un centro de referencia en el tratamiento de una de las epidemias más importantes que aqueja al país”.

En esta línea finalizaron diciendo “Como parte de este reordenamiento y pensando en las necesidades locales de los pacientes, hemos iniciado un trabajo para identificar aquellas patologías y especialidades con mayor dificultad de acceso en la región, con el objetivo de aportar a resolverlas, ya sea mejorando la oferta de especialidades, bajando el horizonte de agendamiento o aumentando las opciones para exámenes diagnósticos”.

“DEBIERA EXISTIR UN MÍNIMO DE RESPETO POR EL PERSONAL”

No obstante, en otro informativo enviado a sus colaboradores, Clinica Redsalud luego de informarles que resolvían poner término al servicio de maternidad, se les indicó que “parte de los colaboradores del Servicio de Maternidad serán reasignados a otras unidades, pero debemos dejar partir a un grupo de personas con quienes ya hemos converzado y nos acompañarán hasta la fecha de cierre”.

Agregaron que “los pacientes de la región tienen disponibles diferentes alternativas para el nacimiento de sus hijos y desde Clínica Redsalud Rancagua seguiremos acompañando a las mujeres en otras patologias ginecológicas”.

Para Ximena González, presidenta del Consejo Regional de Matronas y presidenta Matronas Clínica Redsalud, estas declaraciones fueron indignante “El miércoles, le enviaron un correo a los funcionarios diciendoles que había una reunión al dia siguiente. Hay un montón de gente que está de vacaciones o que no vio el correo, por lo que se presentaron a la reunión los que estaban operativos o en turno y les dicen que Redsalud tomó la determinación de cerrar maternidad, que trabajarían hasta fines de febrero, porque el primero de marzo la Maternidad y la Neo se cierran”.

Esta noticia no fue bien recibida por los 22 funcionarios afectados, entre ellos matronas, matrones y técnicos en enfermería TENS “Quedó la escoba, porque quedarse sin pega así de repente, las colegas y Tens llorando, fue una cosa horrorosa. Uno sabe que ésta es una institución con fines de lucro, pero debiera existir un mínimo de respeto por el personal, ya que hay muchos que trabajan aquí desde que la clínica se abrió como Integral hace 18 años, personal que contribuyó a que la clínica se posicionara y que llegar a ser lo que es ahora el servicio de maternidad. Entonces informarles de esta manera no corresponde. Qué costaba decirles hace seis meses para que se preparen, o denle a la gente a posibilidad de seguir trabajando”, indicó González.

Añadió molesta “Además el comunicado falta a la verdad, ya que dice ‘algunas personas serán reasignadas’ y son cuatro las personas reasignadas”. A esto agregó González “Donde dice ‘el personal fue debidamente avisado’ no es cierto, al personal le informaron en una reunión la semana pasada”.

“Me preocupa además –añadió la presidenta Matronas Clínica Redsalud- qué va a pasar con las embarazadas y sus atenciones, porque muchas me han llamado que no saben qué hacer y dónde atenderse. El comunicado dice ‘las pacientes podran atenderse en las demás alternativas’ qué alternativas, si no existen otras alternativas. No hay capacidad para atender embarazadas en la región. Pensionado del Hospital Regional cerrado, pensionado de Rengo cerrado, pensionado de Santa Cruz cerrado, todas esas pacientes se estaban atendiendo aquí en Redsalud. Fusat tiene diez camas, con esas diez camas no es alternativa, porque con esas camas dan atención a sus pacientes, no tiene capacidad para atender extras. O sea queda la Isamédica y espero que Isamedica pueda hacer un plan de contingencia para recibir la abalancha de gente que va a llegar, porque son muchas embarazadas, muchas. Esto es de verdad catastrófico”, finalizó la presidenta del Consejo Regional de Matronas y presidenta Matronas Clínica Redsalud.