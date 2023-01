La Selección Sub-15 de la Asociación de Fútbol Amateur de Doñihue, que viajó hasta la ciudad de Castro, en la Provincia de Chiloé, en la Región de Los Lagos, representando a la Región de O’Higgins en el Campeonato Nacional de la categoría, no alcanzó los resultados esperados y regresó a casa tempranamente tras ser eliminada en la primera fase del torneo.

El equipo representante de O’Higgins obtuvo los pasajes al evento nacional el coronarse campeón del torneo Regional de Fútbol Infantil, en noviembre del 2022, y viajó a la Región de Los Lagos con el apoyo del Gobierno Regional de O’Higgins, que dispuso recursos por alrededor de $15 millones del 7% FNDR Comunitario, que les permitió contar con nueva implementación y equipamiento, y disputar con mejores condiciones la competencia nacional.

Al respecto, Jorge Navarro Núñez, presidente de la Asociación de Fútbol Amateur de Doñihue, comentó que “creo que esta ha sido una etapa. Son etapas, porque con este grupo que campeón

en este regional, nosotros veníamos trabajando ya en selecciones, no con los mismos jugadores, pero con un grupo sí, entonces, son experiencias que van sirviendo, porque este mismo grupo se proyecta este año, porque toca selección sub-17 y casi la mitad de los jugadores siguen en el equipo, entonces, toda la experiencia sirve para lo que viene”.

Navarro, junto con destacar el apoyo del Gobierno Regional de O’Higgins, calificó el trabajo desarrollado en el campeonato nacional como “una linda experiencia. Agradecer el aporte del Gobierno Regional, que nos permitió ir en un bus ‘top’, un bus salón cama, donde la delegación fue súper cómoda, de hecho, yo creo que era el único salón cama que había en el campeonato. Entonces, yo creo que los aportes que hizo el Gobierno Regional son muy importantes para haber competido bien y haber ido bien a Castro”.

Pese a que los resultados no fueron los esperados, el dirigente deportivo insistió en que “son experiencias, son niños, entonces tienen que ir asimilando estas cosas, que son parte del deporte y hay que seguir adelante (…) Son niños de 15 años, entonces les queda harto carrete futbolístico todavía y este año tenemos eliminatorias adulta y eliminatorias sub-17, entonces tenemos muchos, no todos, lo que son 2007 tienen la posibilidad de seguir, que van a ser una base para la selección sub-17 y también hay algunos que se pueden proyectar, porque andaban hartos veedores, no sé si lo habrán contactado, pero yo creo que hay un par de jugadores de proyección más arriba”, destacó.