De diciembre de 2021, se han producido radicales cambios con respecto a la nueva forma de llevar a cabo los procesos que en su conjunto han ayudado significativamente a mejorar los estándares de la Corporación Municipal de Rancagua, donde su funcionamiento debe pasar de atenerse hoy en día a las leyes de ejecución de una entidad pública y no privada. Con ello cambiar la estructura para mejorar su accionar en áreas como la educación y salud de la ciudad de Rancagua.

Para conocer más sobre los actuales procesos que lleva la Cormun en Contraloría y su renovación entrevistamos a Eduardo Peñaloza, Secretario General de la Corporación Municipal de Rancagua, quien explicó los siguientes pasos del informe del órgano contralor y los desafíos de la entidad con respecto a la mejoría de la educación municipal del presente año.

– ¿Cómo va este proceso que se está llevando en Contraloría, qué novedades hay al respecto?

“Llevamos dos procesos. Un proceso que apunta directamente y que va en línea directa al diagnóstico que nosotros teníamos que va a la par a lo que nos señala la Contraloría. Hoy en día en reorganizar nuestras funciones en cómo organizamos nuestra Corporación entendiendo que es antigua y que amerita hoy día poder diseñar nuevos procesos al interior de esta, pero a la vez estamos dando respuesta a la contraloría en virtud a todos los antecedentes que nos levantó en su informe final. La semana pasada notificamos a la empresa por la devolución de los dineros, ya sea por concepto de multa o trabajos que no se realizaron dentro de la Corporación, informamos a la empresa dimos un plazo, se cumplió ese plazo entonces procedimos a la denuncia respectiva y también estamos avanzando en la ejecución de los sumarios administrativos que también están comprometidos y están contemplados en el informe de la contraloría.

Dentro de esta semana entrante debería estar terminando algunos sumarios administrativos.

-Estamos hablando de las pinturas de los colegios

“Exactamente. Pero no solo pinturas, sino que además de trabajos que no se realizaron. El pasado viernes interpusimos una nueva querella por incumplimiento y devolución de los dineros que hacía mención también la contraloría.

-Bueno, para que quede más claro que estos cambios se refieren a la normativa donde ahora las corporaciones ya no van a trabajar como empresa privada, sino que tienen que trabajar con un espíritu de servicio público

“Así es, cumplimos cuarenta años de esos treinta y nueve se trabajó como una corporación de derecho privado, pero por el informe que levantó la Contraloría o las observaciones que hizo en diciembre de 2021 donde señaló que las corporaciones deberían funcionar en virtud a la administración de recursos públicos donde tienen que ajustarse a la ley de compra, por ende, todos sus procedimientos de carácter administrativos y financieros tienen que ajustarse como si fuese una administración pública y eso amerita un cambio de cultura. Ahora empezamos a reorganizarnos a poder contemplar que esta corporación hoy día tiene que funcionar con áreas que tienen que ser fundamentales. No existía una unidad de planificación de control y gestión tampoco un área de auditoría que son áreas sensibles para poder tener el control con respecto a las tareas o prestaciones que se están realizando dentro de nuestra corporación, en eso estamos reorganizándonos.

Hace dos semanas atrás sesionó el directorio que en su conjunto me ordenaron a mí como secretario general tomar las directrices correspondientes para poder presentar una nueva estructura de esta nueva corporación”.

-Se tiene claro que el presidente de la corporación es el alcalde, pero ¿quiénes forman parte de este directorio?

“Del directorio, hay dos personas más. Es importante señalar que el directorio delega las responsabilidades hacía el secretario general, yo asumí en marzo de 2022 cuando ya estaba este conflicto, por lo mismo, es que el alcalde tomo la determinación de hacer un cambio. Dentro de las múltiples tareas que me tocó desarrollar el año pasado y que estoy desarrollando no solamente hablar desde el informe de la contraloría. Nosotros ya empezamos a tomar mejoras y dentro de eso como institución privada también yo hice cambios de los equipos, yo renové equipos que no se estaban ajustando desde la forma en ese momento al trabajo que queríamos desarrollar dentro de la corporación y hemos tomado también la determinación desde el año pasado de desvincular personas para poder incorporar nuevos liderazgos dentro de la corporación”.

-El cambio cultural de pasar de un ente privado a público es bastante grande, hay que recordar que la mayor diferencia es que lo privado puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba en cambio lo público solo aquello que la ley expresamente le permita

“Claro. Yo tengo doce años de experiencia en el servicio público y entiendo cómo se maneja y se administran los recursos públicos y sobre todo cuando te tocan ver temáticas muy sensibles. Lo que más tiene que hacer uno es trasparentar sus procesos y velar por la ley que todos los recursos sean ejecutados con forme a la ley y si hay un acto administrativo que no corresponde sancionarlo y si a uno como directivo le queda la duda tiene que tomar las medidas pertinentes y denunciarlos en los ministerios que corresponden y hacer la respectiva demanda, esa es la labor de uno cuando le toca administrar recursos públicos”.

Los cambios en educación y

la falta de stock de medicamentos

-Hubo un problema que se vio en redes sociales acerca de las listas de espera para el liceo Oscar Castro

“Sí, nosotros recibimos por parte de una funcionaria una denuncia donde se había mejorado la condición en la lista de espera de un alumno por sobre otro. Inmediatamente con la denuncia y con los antecedentes que nos entrega, yo designo que se realice un sumario administrativo donde se designa un fiscal en virtud de los antecedentes que se entregan en esta denuncia procedió a la suspensión del coordinador de informática de la corporación y estamos esperando los resultados de ese sumario, también hizo una denuncia en el Ministerio Público porque se está vulnerando una ley de acceso al sistema de educación pública”.

-En este momento, ¿aún hay matrícula en los colegios municipales de Rancagua?

“No, ya se cerró el proceso de matrícula. Viene otro proceso que es en el mes de marzo donde hay personas que desisten de una matrícula porque se trasladan a otra comuna por temas laborales o personas donde quedan esos cupos y ahí nuevamente se puede tener a la vista la lista y se incorporan aquellos niños que estaban en la lista y podrían ingresar en estos cupos extraordinarios. Son muy pocos los cupos en sí que quedan para cada colegio, pero se puede hacer en el mes de marzo, sobre lo mismo nosotros también podemos solicitarle al Ministerio de Educación a través de la Dirección Provincial de Educación un cupo extra y ellos te los tienen que autorizar”.

-Una de las problemáticas que se ha visto en el sistema escolar, han existido varios inconvenientes de convivencia, ¿cómo se va a trabajar este año?

“Le vamos a dar continuidad a un proyecto que empezamos a trabajar durante el año 2022 que es el de convivencia escolar, este nace primero por una solicitud también del presidente del directorio donde este visibilizó la temática de la vuelta a clases iba a producir un estrés no solo en la comunidad educativa, sino que se implementó este nuevo programa con la finalidad de poder hacer un trabajo transversal con las comunidades educativas, estamos metiendo lo que es cultura, actividades culturales tenemos un convenio con la corporación de cultura, además de fortalecer del vínculo desde lo deportivo, este año vamos a potenciar las ligas deportivas tenemos instalaciones deportivas en nuestros colegios. Queremos hacer un trabajo integral y sumando otros actores relevantes de esta temática de convivencia escolar, pero de manera integral”.

-La corporación no solo es de educación, sino que de salud precisamente en esta área es donde ha existido un problema de stock de medicamentos

“Principalmente hay un tema puntual ahí con la central de abastecimiento con las fechas de entregas y la cantidad que no están entregando pero estamos mejorando eso donde estamos generando una licitación para poder tener un convenio marco que sea más ágil la adquisición de medicamentos pero así también hemos tenido el tema de los pañales para los pacientes postrados, los pañales que el costo para nosotros es de $1200 millones y eso no lo cubriría ningún programa de salud sino que está descansando del año 2015, la ley de pañales que está en el congreso que también estamos trabajando con el consejo municipal y queremos presentar un proyecto al gobierno regional para ver si nos pueden subvencionar el tema de los pañales. Nosotros no tenemos ingreso por eso y no hay ninguna institución que aguante un presupuesto solo para comprar pañales, estamos gestionando eso. Así como también estamos hoy día potenciando el tema farmacológico a través de la farmacia comunal, es importante que las personas sepan que nosotros vendemos al precio que compramos, no hay lucro por parte de nuestra farmacia.

Presentamos frente al concejo municipal y nos aprobaron recursos para abrir una segunda farmacia comunal en el sector poniente con medicamentos más baratos, dentro de las próximas semanas vamos a estar informando cuál va a ser la ubicación y la fecha pronto de inauguración de esta nueva farmacia. Funcionaría de la misma manera que la que está en el centro, vamos a hacer un ajuste en los horarios eso sí pero también hay que inscribirse. Aparte de eso, estamos lanzando una aplicación MHC, donde la gente puede visibilizar lo que está abierto en estos momentos, pero queremos seguir abriendo esta aplicación incorporándole más antecedentes como tomar horas y ver resultados de exámenes. Estamos partiendo con un piloto, esta se baja en la página web MHC.CL a través de app store, pero también se pueden dirigir a los centros de salud donde hay personas que los pueden orientar sobre esta aplicación lo importante es que deben estar inscritos en nuestros centros de salud”.