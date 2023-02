A los insistentes rumores de cambio del gabinete del presidente Gabriel Boric ahora se suman los dichos que hablan de cambios a nivel regional, recientemente se le habría solicitado la salida a la seremi de Economía y se rumorea que otro u otra militante del PPD sería designado representante del presidente en O´Higgins, y no se descartan otros cambios a nivel de seremis estando aún pendientes la designación de directores de servicios titulares en Salud y Serviu.

Lo cierto es que febrero un mes donde tradicionalmente reinan los subrogantes comienza así en medio de los rumores de cambio y que precisamente no vienen desde la oposición sino de las filas del propio oficialismo que además en estos días debate en torno a ir en una o dos listas de cara a la elección de quienes redactaran la nueva propuesta de constitución. Materia de otra columna es comentar lo ausente que ha estado la oposición en nuestra región, donde especialmente lejanos de la política local han estado los parlamentarios, especialmente el diputado Diego Schalper que si bien ha cumplido importantes roles en las necesarias negociaciones constitucionales o al interior de su partido como secretario general, no se ha visto con igual fuerza su presencia en la política regional. Y no mucho más presentes han estado los otros legisladores de oposición de nuestra zona.

Haciendo un balance de lo que fue el año recién pasado a nivel local el gobierno no ha sido capaz de mostrar grandes aciertos y después de casi un año de gobierno el nivel de conocimiento que muestran nuestras autoridades es bastante bajo, una muestra de lo poco y lo descoordinado que ha sido la comunicación estatal en nuestra región donde más bien parece existir una bajada de las propuestas nacionales más que la aplicación de políticas regionales.

Pero no necesariamente el problema esta en los nombres de quienes están a cargo de la dirección de nuestra región y lo cierto es que alternativas de nuevos nombres ante eventuales cambios no hay muchos, sino que parece ser un síntoma de un mal mayor que es la falta de políticas comunicacionales claras y que vean al gobierno como un todo y no se centren en resaltar el nombre del presidente, del ministro o del seremi en vez de la labor del gobierno que trascienda a la contingencia o a la comunicación electoral donde parece importar más el nombre de quien anuncia que la propuesta.

De hecho, en el tradicional recuento de lo malo, lo bueno y lo feo de 2022 decidimos dejar desierta la categoría de “autoridad destacada”, esperando que este año las autorizades -las que lleguen o las que se mantengan- estén más empoderadas y puedan dar a conocer de mejor forma sus funciones y acciones para mejorar la vida de los habitantes de la región de O´Higgins.

Luis Fernando González V

Sub Director.