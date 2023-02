ARIES (21 marzo – 20 abril).

Tu estado físico y mental no pasan por sus mejores horas y aunque te gustaría poder disfrutar de tus fuerzas a tope, tendrás que esperar otros momentos. Tu pareja sentimental puede aportarte ayudas y buenas ideas, y sobre todo compañía.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Necesitarás replantearte algunas cuestiones que están suponiendo demasiadas trabas para tus planes más inmediatos. La incertidumbre puede estar frenando tu desarrollo profesional y personal, y no debes dejar que lo uno influya en lo otro.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Si tu tono vital va decayendo inexorablemente, no te avergüences en pedir ayuda. Todo el mundo tiene una fase de debilidad y nade pensará mal de ti. Al contrario, tendrás muchas personas entre la familia y los amigos que te apoyarán sin reservas.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

La energía mental que te acompaña en estos días será muy positiva para tus interese. No esperes más y vuélcate en ellos como si no hubiese un mañana. Este el mejor momento para embarcarte en aventuras a medio plazo.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Debes procurar que las decepciones del día a día no enturbien las cosas más importantes. El amor te tiene preparada una sorpresa, pero tu egoísmo puede que la estropee. No seas acelerado en la toma de decisiones.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Hoy puede ser un gran día para cambiar de trabajo o buscar uno nuevo. Debes tener cautela y estudiar detenidamente todas las ofertas que tengas entre manos. Aparece con fuerza una persona del pasado que te causará una gran impresión.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

No malgastes tu buen humor enredándote en inútiles y absurdas peleas familiares. Pon tu grano de arena para ser un poco más tolerante, y no seguir con la costumbre de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Se avista inseguridad alrededor de tu signo no tanto por tu actitud ante las cosas como por la de algunas personas queridas. Por ello, mantente dentro del círculo vital que frecuentas y ten a los tuyos lo más cerca posible.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Deberás establecer un código de conducta para que el dinero no se vaya más rápido de lo que ha venido, y todos se sigan comportando conforme a unas reglas de honradez y sentido común. Si logras controlar los gastos, podrás hacer frente a las inversiones inmobiliarias.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Las ocasiones te están llegando en estos momentos y tal vez no volverán en mucho tiempo. Debes echarle valor e ir a por todas porque los astros están contigo.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Encontrarás hoy el momento adecuado para reconducir las relaciones rotas con algún compañero de trabajo al que trataste de forma injusta o desconsiderada. Un toque de humildad te vendrá muy bien de cara a todo el mundo.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Analiza las cosas desde una perspectiva dominada por la calma y la tranquilidad y trata de pensar a medio o largo plazo, sin basarte solamente en las primeras impresiones de las personas o las situaciones. Te irá mucho mejor.