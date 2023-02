Un grave hecho delictual ocurrió el martes último en la comuna de Rancagua, robo con intimidación conocido también como “portonazo”. Los hechos se suscitaron pasadas las 21:00 horas en calle Las Dalias, donde personal de carabineros de la Primera Comisaría se entrevista con la víctima quien resultó ser la ex Seremi del Trabajo, y ex Seremi de Gobierno, Pamela Medina, quien también se ha desempeñado como abogada integrante de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Al llegar al domicilio de su madre, dejó su vehículo particular estacionado frente al portón y, al hacer ingreso al inmueble, fue abordada por dos hombres a rostro descubierto, quienes la intimidan con armas de fuego tipo pistola, sustrayéndole su automóvil y dándose a la fuga del lugar. Se realizó el encargo del automóvil a las unidades policiales, el que hasta el momento no ha sido encontrado, ya que se verificó que a no más de media hora el vehículo ya había cruzado hacia la Región Metropolitana. El Fiscal de turno dispuso que sea la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones quienes realicen la investigación correspondiente.

FUE GOLPEADA

Conversamos con la afectada del violento hecho, quien añadió que permanecía junto a su hija de 16 años, con quien cruza hacia el inmueble. Al momento en que su madre sale a abrir la puerta, aparecen dos sujetos con acento extranjero a rostro descubierto, quienes de forma violenta exigían las llaves del auto.

Pamela asegura que podría reconocerlos en cualquier lugar, ya que actuaron de forma muy violenta, las empujaron, sumado que estaban armados. Fue golpeada con un arma en su cabeza para exigirle en todo momento que entregara las llaves, apuntarla a ella, su hija y su madre con un revólver. Sobre los antisociales, sostuvo que andaban solos, no se percató si se movilizaban en algún vehículo, ya que mientras seguían apuntándolas con armas de fuego, logran llevarse el auto para en no más de media hora ya estar en la Región Metropolitana.

El auto sustraído es marca Kia, modelo Sportage, color gris grafito, placa patente RWCW45. La denuncia fue realizada en la Primera Comisaría Rancagua, trabajando además la PDI y la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos de carabineros.

Sobre la lamentable experiencia vivida, Pamela Medina aseguró que es un tema muy peligroso y, recordó que vivió toda su vida en este barrio, el que era muy tranquilo, donde nunca pasaba nada. “Lo único que le puedo decir a las personas es precaución, ya que en un principio no lo podíamos creer, como si alguien estuviera haciendo una cámara indiscreta en alguna parte. Uno no cree que algo así pueda pasar acá en Rancagua. Fue muy violento, dispuestos a todo y ese es el nivel de seguridad que hoy día tenemos en el país”, sostuvo Pamela Medina.