La industria de los videojuegos no se detiene, ¡está en constante exploración e innovación para ofrecer a sus usuarios productos de excelente calidad que garanticen muchas horas de diversión y, por supuesto, la mejor experiencia! Cada año los grandes lanzamientos se encargan de deleitar a los fanáticos y fieles jugadores, ¡hay títulos para todos los gustos! En esta ocasión, hablaremos, específicamente, de los juegos Indie más esperados en 2023, ¿cómo crees que va a sorprendernos el sector independiente el próximo año? Continúa leyendo y descúbrelo.

Ahora sí, prepárate para conocer, a continuación, los títulos indie más esperados; pero antes te explicaremos en qué consisten los juegos independientes y qué los hace tan especiales.

Los juegos Indie: Pequeños estudios, grandes ideas

Los juegos Indie se caracterizan de los demás porque se crean de manera distinta, es decir, no se originan en un estudio enorme con amplios presupuestos ni cuentan con apoyos financieros externos, sino que son desarrollados por equipos o compañías pequeñas independientes, ¡así que poseen ciertas características que los hacen únicos!

En primer lugar, si bien no pueden compararse con los juegos tradicionales del sector, puesto que tienen menos contenido y duración, es muy importante resaltar que poseen la ventaja de no contar con limitaciones creativas de ningún tipo y no necesitan aprobación editorial, ¡lo cual se traduce en mayor libertad al momento de crear o tomar decisiones!

En segundo lugar, son reconocidos por su innovación y la experimentación artística, lo cual es un punto a favor para ellos porque brindan títulos mucho más originales y que rompen con los cánones establecidos, ¡sin lugar a dudas, se trata de un concepto disruptivo que tiene la alternativa de, incluso, tomar una posición social, cultural o política!

En tercer y último lugar, no podemos olvidar mencionar que la distribución de este tipo de juegos se lleva a cabo de manera digital y sus precios son, realmente, muy asequibles para el público en general. Además, estas genuinas obras de arte, podemos encontrarlas en una gran variedad de plataformas, detalle que incrementa su popularidad en el siglo XXI, teniendo en cuenta que estamos en plena era tecnológica.

Algunos de los títulos más legendarios dentro del juego son: World of Goo, Minecraft, Terraria, Disco Elysium, FEZ, Ori and the Blind Forest, Cuphead y Dead Cells.

Los juegos Indie más esperados en 2023: Top 3

Ya que conoces un poco más sobre los juegos indie, ¡es hora de contarte qué nos depara el próximo año con este nicho de ingeniosos independientes!

1. Gunbrella: Lo nuevo de los talentosos creadores de Gato Roboto

Hace algunos meses, se llevó a cabo el Indie World que Nintendo celebra con la intención de visibilizar los mejores juegos de desarrolladores independientes, ¡pues bien, en este evento, se presentó Gunbrella, lo más reciente de los talentosos creadores de Gato Roboto, el cual estará editado por Devolver Digital!

Los participantes coinciden en la excelente primera impresión del juego y se ha convertido en uno de los juegos Indie más esperados en 2023. Pero ¿a qué se debe su éxito? ¡Nada más y nada menos que a las siguientes características!

Se ambienta dentro del género noir-punk, ¡la acción y la aventura nunca faltarán!

Llegará a Nintendo Switch y PC.

Estilo pixel art incomparable.

Tendremos a disposición un paraguas que tiene la particularidad de transformarse en diferentes armas.

¡Una propuesta interesante que vale la pena probar!

2. Indie Heroes 2: Un cartucho con 12 juegos indie

Blaze Entertainment lanzará un increíble cartucho para la consola portátil Evercade EXP; se anunció que dicho lanzamiento se llevará a cabo a finales de enero de 2023 y contendrá 12 juegos de estudios independientes. Es muy importante tener en cuenta que el cartucho será compatible tanto para Evercade portátil como para Evercade VS, ¡una buena noticia para todos los amantes de este formato!

Es más, gracias a la acogida y el interés de los usuarios de Evercade por los indie, ¡hay muchos planes de lanzar juegos con este estilo en un futuro!

3. Planet of Lana: Juego de aventura y puzzles

Muchos jugadores tienen la atención puesta en el nuevo proyecto de Thunderful y Wishfully llamado Planet of Lana, el cual se anunció para PC y Xbox. En principio, su lanzamiento se llevaría a cabo a finales de 2022, pero lo han pospuesto para el 2023 porque los creadores requieren más tiempo para terminarlo y, de esta forma, llenar las expectativas de los usuarios, ¡la espera valdrá la pena! Además, también se sabe que debutará en Xbox Game Pass desde su estreno.

¿Qué opinas de los juegos Indie más esperados en 2023? ¿Cuál de los próximos lanzamientos llamó más tu atención?