“Siguen llegando proyectos de energía renovables, sin duda la energía solar va a ser una de las principales materias que van a seguir avanzando en la región, esperamos también que se ejecuten proyectos agrosolares que hagan trabajar la central energética pero que también tenga un componente agrícola para demostrar que son compatibles”, manifestó la autoridad.

Además, Martínez explicó que próximamente se dará en la región un programa denominado “Techo solar social”.

“Va a ser un programa financiado por el Gobierno Regional para que al menos 500 familias que tengan integrantes de tercera edad puedan optar en los próximos años a disminuir las cuentas de electricidad, además está el programa Comuna Energética, donde ellos (las comunas), hacen un levantamiento del consumo energético, la calefacción, el gas licuado y que todo sirva para postular a proyectos. En la región tenemos 4 comunas energéticas y esperamos que al final del Gobierno podamos triplicar o cuatriplicarlas, porque ellos hacen un excelente trabajo, ejemplo de ello es la comuna de Navidad o en Las Cabras, que tienen energía renovable en instituciones públicas, colegios y además no solo ayudan al planeta, sino que disminuyen los costos de las arcas fiscales municipales, para que puedan utilizarse en otros programas”.

En cuanto a la ley es que los biocombustibles sólidos (BCS), el objetivo principal es que elementos tales como la leña, el pellet, las briquetas y el carbón vegetal que se produzcan, transporten y comercialicen en Chile, cumplan con especificaciones mínimas de calidad obligatorias, que permitan una combustión eficiente, y que disminuya el riesgo para la salud y la seguridad de las personas.

La leña representa el 40% del consumo energético residencial a nivel nacional; son dos millones de viviendas entre Rancagua y Aysén, es decir, un 72%, usan leña. Estos altos consumos de leña se encuentran entre los más elevados del mundo, siendo a partir de ahora un combustible regulado.

“Van haber unos estándares en calidad, tamaño que nivel de humedad tiene la leña en qué lugar se está transportando en que unidad de medida se están vendiendo y además van haber certificaciones como las que ya tenemos en el Ministerio de Energía de leña seca que lo que busca también es que los productores de la leña tengan procesos seguros y que además entregue un producto de calidad a los consumidores y además también normar como se transporta la leña. 3 años desde que la normativa esté vigente parte en las regiones del Ñuble al sur y nosotros entramos en la segunda etapa con la región del Maule. Hay que contar que esta norma también va a la calidad del biocombustible y el tema ambiental sigue estando con los programas de contaminación ambiental que ya están vigentes que están trabajando y van por caminos paralelos”, manifestó el seremi.

Región productora de electricidad

Para Martinez la Región de O’Higgins se está convirtiendo en una productora de energías renovables no convencionales.

“Lo interesante es que la región tenía mucha hidroelectricidad, teníamos las centrales de Rapel, los ríos Tinguiririca y el Cachapoal que son más históricas y ahora nos estamos convirtiendo en productores de energías renovables no convencionales y allí la energía solar está llevando la delantera con un porcentaje de casi un 80% y allí el resto de energía que se generan con el viento sobre todo en el secano costero de la región cercano a La Estrella y Litueche, allí se está construyendo un parque eólico que va a tener una capacidad instalada de 100 megas”.

Ventajas:

La primera es la descarbonización, pasamos de utilizar combustibles fósiles a nivel nacional y nosotros aportamos a esa descarbonización a disminuir los combustibles fósiles para generar electricidad con energía renovable que tienen mucho menos externalidad y en el caso de la energía solar no tiene casi ninguna externalidad para el ambiente cercano y además en el caso de las pequeñas generadoras solares inyectan al sistema de distribución y la gracia es que mejoran la calidad de la energía, no solo inyectan sino que mejoran la calidad de la energía alrededor de esos lugares, el voltaje es mejor, no hay tantas caídas no hay tanas interrupciones y eso robustece el sistema de distribución para los hogares.

-Pensando en el largo plazo, ¿Es más barato producir este tipo de energía?

Si, primero geopolíticamente nos independizamos un poco del petróleo que su valor siempre está creciendo y depende de los vaivenes internacionales, lo generamos con producción local y eso hace que además el viento el sol no tienen un costo para los productores y eso hace que la energía sea mucho más barata y esperamos que en el tiempo empiece a disminuir los costos de producción para que la energía sea mucho más barata para la gente.

En cuanto a los problemas de los cortes de luz

Estuvimos acompañando a la Superintendencia de Electricidad y Combustible que es el ente que fiscaliza. Estuvimos en una subestación que está cercano a Pichilemu y allí está levantando las observaciones la SEC y estamos muy preocupados también de lo que está pasando en Las Cabras que también tiene un tema con la calidad de energía y también la SEC ha instruido un plan especial para esta comuna para mejorar la calidad de energía porque durante el año ha tenido muchas interrupciones y así estamos avanzando para que se generen planes especiales por comunas, sobre todo con las comunas que han tenido una gran cantidad de interrupciones importantes durante el año pasado.

El problema de Las Cabras se ha mantenido constante en el tiempo y posiblemente se trata del aumento de población que ha tenido en las zonas rurales que normalmente no están acorde a la energía que necesitan. El voltaje que llega no es el optimo o los transformadores no dan abasto para tantos clientes, hay que hacer un levantamiento y un plan especial. En el caso de Pichilemu tenemos el tema estacional, pero también hay que considerar que la energía llega desde Marchigüe no hay una subestación primaria de distribución para la costa y hay que trabajar eso también a largo plazo ojalá y todas las comunas de la costa pudieran tener una subestación de distribución para que se aproveche la energía que se genere en el sitio.

En Pichilemu es necesario robustecer la energía, más que todo en la época estival.

Electromovilidad

Estamos trabajando en dos caminos, el primero es ir aumentando las estaciones de carga, que en nuestra región son pocas y además no están en las zonas urbanas la mayoría estamos trabajando en impulsar que las empresas coloquen cargadores y además por otro lado estamos empezando con el transporte público. El Gobierno Regional, aprobó fondos para que al menos 150 colectivos se pasen a eléctricos durante el 2023-2024 y ese programa lo va a ejecutar energía y esperamos que los colectiveros también se motiven, y con eso queremos generar una demanda y demostrar también a la gente que es una posibilidad cambiarse a los vehículos eléctricos.

Por otro lado, esperamos que en el mercado empiecen a disminuir los precios para que sean accesibles para la gente. Otro trabajo que tenemos en conjunto con transporte son los electrocorredores que son microbuses que van a funcionar con electricidad y que además tendrán un recorrido más segregado que son los recorridos de Alameda y Republica cuando ya empiece a funcionar las cámaras que es un trabajo que esta haciendo transporte y nosotros estamos involucrados.

La gracia de empezar con buses y colectivos es que nos solo se beneficien los conductores sino los usuarios.