Mentalizados en poder conseguir una tercera victoria consecutiva están en el Monasterio Celeste. O’Higgins, que el lunes chocará contra otro de los líderes, Huachipato, sabe que en casa es donde debe alcanzar la plenitud de su fortaleza para sumar puntos importantes.

En ese sentido, este jueves, el DT Pablo de Muner fue enfático en recalcar la importancia de la localía a la hora de afrontar este lance, más cuando dijo, el equipo está trabajando a full para mantenerse en un nivel futbolístico alto.

“Enfrentamos a un rival que tiene un entrenador nuevo y que lo está haciendo realmente muy bien”, fue lo primero que señaló el entrenador.

Así también, expresó que frente a los Acereros, “tenemos que seguir buscando nuestro funcionamiento, nuestra mejor versión, tratar de superarnos y cada vez que juguemos como local tratar de ganar” y que eso trasunta en que “cada vez que juguemos en casa, tenemos que pisar firme”.

Es más, recalcó que “Huachipato es un rival súper ofensivo, tiene buenos delanteros, laterales que se posicionan alto y Sepúlveda que es un jugador súper interesante. Es un rival que merece muchísimo respeto y estamos trabajando en eso”.

Además, puntualizó que “tenemos que hacer hincapié en las posibilidades que tengan en meter pelotas en el área, hay que evitarlo. Es un partido para mostrar mucha solidez y hacer lo que venimos haciendo”, y que “si hay algo en que estar atentos, es con sus delanteros y por su juego por las bandas”.

¿EQUIPO QUE GANA REPITE?

Eso es lo que se avizora, pero De Muner dijo que “no creo en esas cosas, puede ser que se dé, pero creo en el trabajo, en los jugadores que hacen buena semana, creo en la estrategia”, y que “este es un partido donde creo que podemos sacar ventajas en ciertas situaciones y trataremos de llevarla a cabo. El plan de partido lo tengo bastante claro y veré en la semana, con los futbolistas, como lo sienten ellos. Y a partir de ahí tomaré decisiones”.

Con Nicolás Thaller y Francisco Arancibia fuera por lesiones musculares, todo parece indicar que la línea defensiva se mantendría con Hormazabal, Fuentes, Torrealba y Díaz. Mismo caso para el resto de la escuadra, con Nacho González en la puerta; Larralde, Fernández, Marín y Tucu Hernández en el medio; Donoso y Moreira en ofensiva.

Eso sí, el DT fue consultado respecto a la ausencia de las citaciones de los hermanos Diego y Moisés González. “Desde el primer día dije que no le iba a regalar nada a nadie, y cuando ellos demuestren que están para ganarse un lugar, lo tendrán”, comentó. En todo caso, el lunes al menos uno estará en la convocatoria.

UN MODELO EN BASE A INTENSIDAD

Este O’Higgins 2023, muestra aspectos interesantes que ha podido expresar tanto frente a Magallanes como contra Colo-Colo.

Al respecto, Pablo de Muner, sentenció que “yo le pido a los jugadores cosas que no están acostumbrados a hacer, o que generalmente no hacían, y que en el fútbol chileno no se ve. Esa presión tras la pérdida es innegociable, ese orden es innegociable, ese bloque corto es innegociable, esos regresos si la presión tras la pérdida es innegociable. Me parece que tiene que ver con mi modelo de juego, no con una cuestión física”.

Es más, sostuvo que la intensidad “no la podemos perder. La verdad es que cuesta mucho construir y a veces lo que uno construye se puede derrumbar en muy poco tiempo. Tenemos que ser cuidadosos, valorar nuestro funcionamiento”, y que “si nosotros somos conscientes de eso, el equipo lo puede hacer mucho mejor”

Finalmente, el DT fue consultado respecto a las dos lesiones musculares que le hizo perder a futbolistas en pocos días, algo que generó ruido. “No está bueno perder futbolistas en dos fechas, pero también nosotros estamos produciendo un cambio en cuanto a que el equipo está haciendo un desgaste muy grande, pero no tiene que ver con lo físico, sino que con el modelo de juego, con lo que yo quiero del equipo”.

Lo que dejó la última victoria

Luego de ganar el partido anterior, frente a Colo-Colo, De Muner les entregó un mensaje a los futbolistas pensando justamente en lo que viene. “Les dije que teníamos que tener humildad en este momento, porque le habíamos hecho cinco goles al campeón del fútbol chileno. Esto fue en base a trabajo”, y que frente a eso, “el equipo va a llegar bien, trataremos de recuperar a algunos jugadores que están tocados”.