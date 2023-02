– La actriz Blythe Danner, conocida por trabajos como “Meet the Parents” y “Husband and Wives”, entre otras, y madre de la también actriz Gwyneth Paltrow, ha anunciado recientemente que está bajo tratamiento contra un cáncer oral.

El pasado 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer con el objetivo es fomentar la prevención y sensibilización para disminuir las muertes prevenibles y incentivar la toma de medidas. En Chile la incidencia y mortalidad por cáncer sigue aumentando de manera exponencial a través de los años y se proyecta que se transformará en la primera causa de muerte en todas las regiones del país. Los cánceres más prevalentes corresponden al de próstata, mama, pulmón, colorrectal y vesícula biliar.

Esta es una enfermedad que afecta a todo tipo de personas, aquí algunos actores que han querido compartir sus historias como forma de dar esperanza a quienes son diagnosticados de cancer.

A mediados de noviembre, la actriz Blythe Danner hizo público que llevaba años en tratamiento contra un cáncer, ahora en remisión, del mismo tipo que le causó la muerte a su marido, el productor Bruce Paltrow. La enfermedad, recurriendo a tópicos, no entiende de fama y no discrimina y Blythe es la última de una lista de actrices y actores que han pasado por el mismo diagnóstico.

“Todo el mundo se ve afectado por el cáncer de alguna manera, pero es inusual que una pareja tenga el mismo tipo de cáncer”, dijo Danner a la revista People. “Recuerdo que miré al cielo y le dije a Bruce: ¿te sientes solo ahí arriba? Es una enfermedad astuta. Pero ahora estoy bien. Y tengo suerte de estar viva”, aseguró la actriz de “Meet the Parents”, entre otras películas, y madre de los también actores Gwyneth y Jake Paltrow.

Danner contó que, en 2018, mientras estaba trabajando en Londres, comenzó a encontrarse mal, mareada y olvidadiza. “Y luego sentí un bulto en el cuello, justo al lado de donde Bruce había encontrado el suyo”. Tras el diagnóstico, carcinoma adenoide quístico, se sometió a diversas cirugías y tratamientos, en una última intervención en la que se pudo extirpar el tumor.

En septiembre fue Jane Fonda la que, a través de un mensaje en una red social, compartió con sus seguidores que padecía un cáncer que afectaba al sistema linfático y que ya había comenzado con el tratamiento de quimioterapia. “Este es un cáncer muy tratable. El 80% de la gente sobrevive, así que me siento muy afortunada”, escribió.

No es la primera vez que Fonda se enfrenta a esta enfermedad. En 2018, le extirparon un tumor en el labio inferior y ocho años antes, le detectaron un pequeño bulto en un pecho durante un chequeo rutinario que le fue extirpado. En 2016, se sometió a una mastectomía. “Salgo del coche y llevo este vestido blanco raro con todos esos volantes. Eso es porque me acababan de hacer una mastectomía y tenía que cubrir mis vendajes”, dijo a la edición británica de Vogue.

En 2017, a Julia Louise-Dreyfus, estrella de “Seinfeld” y “Veep “, le diagnosticaron el mismo tipo de cáncer. “Una de cada ocho mujeres sufre cáncer de mama. Hoy, yo soy esa una”, escribió en Twitter. “La buena noticia es que tengo el grupo de apoyo más glorioso y una familia y amigos que se preocupan, y un seguro fantástico a través de mi sindicato. La mala es que no todas las mujeres tienen la misma suerte, así que luchemos contra todos los cánceres y hagamos el sistema de salud universal una realidad”. Tras someterse a un tratamiento de quimioterapia, la enfermedad remitió.

HUGH JACKMAN, BEN STILLER…

Hugh Jackman, conocido por su interpretación de Wolverine, entre otros personajes, contó en 2013 que padecía cáncer de piel. “Durante todo el tiempo yo pensaba que no era mucho, pero solo después me dijeron: has sido realmente afortunado de que te lo hayan revisado ahora”, dijo el actor a Today. Jackman se sometió a una intervención para extirpar un carcinoma de células basales.

Un año después, el protagonista de “Zoolander”, Ben Stiller, pasó por quirófano para acabar con un cáncer de próstata. “Salió de la nada para mí… No tenía ni idea. No sabía qué iba a pasar, así que tenía miedo”, dijo el actor según publicó Express. Tres años después, en el programa Today aseguró que se encontraba totalmente recuperado. “Cualquiera que haya tenido cáncer, ya sabes, tienes que seguir haciendo revisiones, pero soy realmente afortunado”.

Christina Appleate, que ha estrenado recientemente la temporada final de la serie de Netflix “Dead to Me”, descubrió en 2008 que tenía cáncer de pecho. Applegate estaba familiarizada con la enfermedad, ya que su madre también se había enfrentado al mismo diagnóstico, y cuando tras un análisis genético descubrió que había predisposición a padecerlo nuevamente tomó la decisión de someterse a una doble mastectomía, según publicó entonces CNN. “Soy una persona de 36 años con cáncer de mama y no mucha gente sabe que esto también les pasa a mujeres de mi edad o en la veintena”, dijo.