ARIES (21 marzo – 20 abril).

Necesitas con cierta urgencia cambiar de aires y tomar distancia en tu relación sentimental. Hay algo que no termina de encajar con la persona amada y nada mejor que alejarte un tiempo para retomar emociones que ahora crees perdidas.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Tendrás hoy la necesidad de contactar con las personas que te entienden, esas con las que puedes desahogarte sin necesidad de muchas explicaciones. De paso, te caerá algún consejo que te ayudará a salir del atolladero.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Tu vida ha dado un giro importante en el ámbito sentimental y ahora debes estar a la altura de las circunstancias que tú mismo has provocado. Sin duda tomarás la decisión correcta antes de continuar con tu vida.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Una parte sensible de tu organismo, el estómago, puede pasarte factura de los buenos momentos vividos en las últimas horas con la comida y la bebida; si es así, no te quedará más remedio que controlarte para llegar como nuevo al lunes, porque te esperan algunos retos.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Puedes poner en riesgo tu estabilidad sentimental por dejar claras tus opiniones antes tu familia política. Si te metes demasiado en harina en algunos temas sensibles, tendrás alguna discusión acalorada en la que intervendrá tu pareja.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Cada vez estás más atraído por una persona con la que pasas muchas horas al cabo del día pero, cuidado, las relaciones sentimentales en el medio profesional no suelen ser muy positivas, a no ser que busques un simple flirteo.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

La comunicación se verá hoy favorecida por tu extroversión y la facilidad de palabra. Te adaptarás a cualquiera que sea la conversación que te sorprende, tendrás preguntas y respuestas para todo. Llegarás a ser gracioso y cómico, algo que puede traerte grandes beneficios en algunos aspectos

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Debes mantener tu privacidad con más cuidado de ahora en adelante, porque puedes llevarte un pequeño disgusto al saber que algunas personas están comentando cosas que no deberían estar en su boca.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Hoy te arrepientes de no haber sido más comprensivo con tu pareja, pero no te preocupes, porque ella sí que lo va a ser contigo. En el terreno laboral debes vigilar el comportamiento de los que te rodean, alguien te desea mal y no va a parar hasta conseguirlo, ¡adelántate y plántale cara!

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

El desánimo y la pesadez mental pueden adueñarse de ti en un día como hoy, sobre todo si has descansado poco. Necesitarás de gente a tu alrededor de tire de ti a zonas más alegres. Si no es así, acabarás comiendo más de la cuenta, en especial si eres de dulces.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Es posible que tengas la oportunidad de hacer un viaje turístico y que tengas que gastarte en él más de lo que habías pensado invertir en tu tiempo libre, pero comprobarás que tal vez nunca habías invertido mejor el dinero.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Si tienes que tomar alguna decisión importante en tu trabajo, debes ser prudente y tomarte tu tiempo antes de dar una respuesta definitiva. Reflexiona, mantén la cabeza fría y piensa en el bien común, sobre todo si tienes familia a tu cargo.