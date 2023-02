ARIES (21 marzo – 20 abril).

Posible reunión con amigos y parejas que se celebrará con un ánimo muy festivo. Tus deseos amorosos serán muy evidentes y te referirás claramente a ellos con tus amigos de un modo expresivo y sentimental. Ganarás peso en estos días.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Tras la intensidad de tu vida afectiva en los últimos días, vienen algunas tensiones motivadas por tus cambios de actitud. No debes permitir que cuestiones ajenas a la propia pareja te afecten tanto como para dejar de lado los afectos.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Dejarás para mejor momento la resolución de problemas de cierta relevancia, necesitas calma y tranquilidad. Tendrás que mantenerte a flote con el mínimo esfuerzo, tal vez porque aún estás pagando los excesos de los últimos días.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

El día de descanso puede hacerte ver lo prisionero de tus propias responsabilidades que te sientes el resto de la semana. El destino puede depararte un camino distinto, una forma de vida que nada tiene que ver con la que llevas en la actualidad.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Cierta ansiedad te tiene en vilo y duermes mal. Sin embargo, no hay nada realmente preocupante en tu vida. Unos días de descanso te vendrían bien, para dejar de sentirte enclaustrado. Un incentivo económico alegrará tanta pesadumbre sin fundamento.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Los pequeños detalles pueden llegar a ser los más importantes. Estarás empeñado en demostrar a lo grande tus sentimientos; una necesidad de ostentación que, sin embargo, no será muy reconocida por los demás. Procura cuidar tu salud.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Inicias una fase de alegría en tu relación de pareja, muy positiva que te animará a realizar cambios y acometer ciertos proyectos que tenías algo idealizados. Anímate porque es el momento. Puedes recibir una buena oferta profesional, no la dejes escapar.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Noticias muy agradables relacionadas con la familia y que representarán un cambio importante en tu forma de pensar y enfocar las cosas importantes de la vida. Tendrás suerte si tienes que jugarte pequeñas cosas a cara o cruz.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tu tendencia a la rutina para no perder lo conseguido hasta ahora, podría convertirse en tu peor enemigo en estos momentos. Necesitarás salir de la rutina junto a las personas que te quieren. Piensa que los cambios también pueden ser buenos.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Los viajes cortos serán tu mejor opción para un día para hoy, tal vez te conformes incluso con un largo paseo en solitario, el caso es que te vendrá muy bien ordenar tus ideas. Volverás a casa con una sensación parecida a la del deber cumplido.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Aunque no sea buen momento para relacionarte con un entorno nuevo, no desperdicies las oportunidades que se acercan. Piensa también en las personas que te rodean, en especial si tienes hijos.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Buen día para adentrarte en tus conflictos amorosos y poner en orden tu vida sentimental. Aunque lo has pospuesto todo lo que has podido, sería conveniente no dejar pasar más tiempo y poder centrarte en tantas cosas que te están esperando.