Codelco El Teniente abrió las puertas para que 113 estudiantes de los liceos Politécnico de Machalí; Francisco Antonio Encina de Las Cabras; Ernesto Pinto Lagarrigue; Politécnico Bernardo O’Higgins; y Presidente Pedro Aguirre Cerda de Rancagua, realizaran sus prácticas laborales en la División.

Alumnos y alumnas completaron 180 horas cronológicas de capacitación en las que aprendieron cómo funcionan los procesos de operación de la mina subterránea, Rajo Sewell, plantas concentradoras y la Fundición.

“Tenemos el compromiso también de formar a las personas que a futuro van a desarrollar la región y por eso nos abrimos a que estudiantes que este año cursarán el cuarto medio de carreras técnicas relacionadas con la minería profundizaron su periodo de aprendizaje y de formación en El Teniente”, destacó Luis Hernán Concha, gerente (s) de Sustentabilidad y Asuntos Externos de la cuprífera.

“Queremos que sientan el orgullo de ser parte de Codelco. Una de las principales empresas estatales y líder en el mundo. Ustedes fueron parte de una compañía cuyo principal objetivo es aportar con excedentes para el bienestar de los chilenos y chilenas, lo que es invaluable”, agregó.

Cristián Sanhueza, director de la Dirección de Desarrollo Comunitario de El Teniente, aseguró que “los jóvenes que hoy despedimos son de la región, de comunas que están dentro del área de influencia de la División. Con estas 180 horas cronológicas completarán su plan de estudios y, además, queremos que sean embajadores de El Teniente ante la comunidad y que se lleven lo mejor de nosotros en términos de profesionalismo, seguridad y responsabilidad. Continuaremos mejorando año a año para entregar las mejores condiciones para las prácticas laborales”.

“Hoy, la industria minera, enfrenta escasez de mano de obra especializada y la formación es clave para que a futuro contemos con trabajadores y trabajadoras competentes y calificados para desarrollarse en el área minera. Y los liceos técnicos tienen un rol clave para aportar en el proceso de formación que se necesita”, aseguró Héctor Araya, director de Administración de Personal de El Teniente.

Ingrid Vera, gerente general de ADN Servicios de Capacitación, OTEC (Organismo Técnico de Capacitación) encargado de guiar el proceso de práctica laboral, explicó que “el programa consistió en entregar los conocimientos sobre los procesos minero-metalúrgicos de la mina subterránea, mina Rajo, Planta y Fundición, a través de relatores reconocidos por el Sence. Por primera vez desde el inicio de la pandemia retomamos la presencialidad y los estudiantes tuvieron un 60 por ciento de actividades prácticas y un 40% de teoría”.

En la jornada final de su práctica laboral, los alumnos y alumnas participaron de un desayuno y expusieron los trabajos grupales que desarrollaron durante su estadía en El Teniente.

TESTIMONIOS DE ALUMNOS

Abraham López, estudiante del Liceo Polivalente de Machalí, practicante de técnico en explotación minera.

“Para mí fue una experiencia grata, porque conocí a docentes que tuvieron años de experiencia trabajando en El Teniente y toda esa experiencia nos las resumieron. Para nosotros fue una enseñanza totalmente diferente a la del liceo, otro ambiente, otras palabras. Fue como haber ido a la universidad”.

Victoria Manríquez, estudiante del Liceo Francisco Antonio Encina Armanet de Las Cabras, practicante de asistencia en geología.

“Me pareció todo muy interesante porque había cosas que no sabía y acá las fui aprendiendo más. Estaba muy nerviosa y nunca pensé que se me iba a dar esta oportunidad”.

Bastián Ruiz, estudiante del Liceo Industrial Presidente Pedro Aguirre Cerda, practicante de técnico en explotación minera.

“La verdad es que me sentí orgulloso porque no cualquier persona tiene el privilegio de hacer la práctica acá. Son sentimientos que no se pueden expresar, es algo muy ‘bacán’. Darle las gracias a Codelco por todo”.

Isidora Ulloa, estudiante del Liceo Tecnológico Minero Bernardo O’Higgins, practicante de geología.

“Vine con una perspectiva totalmente diferente (…). Se suele decir que la mina es un ambiente bastante machista, pero me tocó todo lo contrario. He tenido compañeros maravillosos que me han integrado muy bien, que me han explicado cosas que yo no sé, por no ser mi área, pero la verdad es que la he pasado muy bien”.