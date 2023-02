La Directora Regional de Conaf, Mercedes Jorquera, sostuvo que a la fecha hay una mayor cantidad de siniestros en comparación a la temporada anterior. Hasta este último fin de semana se registraba un 66 por ciento más emergencias que los años 2021-2022.

La temporada de incendios forestales está plenamente activa en la región de O’Higgins y, si bien a la fecha no se han registrado emergencias de la magnitud que se viven en el sur del país, los equipos de emergencia tanto de Bomberos como de Conaf se encuentran plenamente operativos, ya que las emergencias son diarias y para su control se debe estar preparado.

Según lo señalado por el Presidente Regional de Bomberos de la Región de O’Higgins, Juan Luis Fabia, los incendios forestales comenzaron en la región el pasado 5 de diciembre, con emergencias en múltiples comunas, donde bomberos tuvo que realizar respuestas del tipo provinciales, donde si la emergencia sobrepasa la capacidad de respuesta del Cuerpo de Bomberos local, se activan alertas provinciales e incluso regionales.

Esta se activó en emergencias en Las Cabras, Santa Cruz y, en Codegua, sosteniendo que la respuesta regional este año nuca se ha visto sobrepasada, con colaboración de otros organismos de emergencia como Conaf empresas que poseen maquinarias para la extinción del fuego. Destacó también el aporte que han tenido de Codelco con la donación de 15 mil litros de combustible que ha permitido asegurar el suministro de las máquinas, asegurando que la región está preparada con sus Cuerpos de Bomberos para poder controlar una emergencia antes que se propague a los bosques y se convierta en una emergencia forestal.

El trabajo de bomberos en una emergencia forestal es proteger la zona de interface y viviendas, pero si se requiere atender la emergencia forestal con los respectivos carros especializados, también se desplieguen en el pastizal o boque. “Es deber exclusivo de bomberos resguardar las viviendas de la población y las personas”, dijo Juan Luis Fabia.

Los mega incendios que la región tuvo a fines del año 2017 y comienzos del año 2018 dejaron lecciones importantes, es por ello que se según Juan Luis Fabia desde esa fecha se han adquirido 22 carros para emergencias forestales para poder ingresar a zonas de difícil acceso, sumado a 12 camiones aljibes, aprobando además el año 2022 nuevos carros aljibes, por lo que asegura que poseen un buen recurso técnico, teniendo en cuenta que en la región existen parcelaciones, sobre todo en el secano costero donde el ingreso es complejo, sumado a que cada vez las personas construyen hacia los cerros.

Sobre la causa de las emergencias, sostiene que los incendios forestales en su mayoría se inician por acción u omisión del humano, citando como ejemplo que en comunas del secano costero ocurren incendios forestales en horas donde no debiesen ocurrir, situación que les llama la atención. Sobre la temporada de incendios forestales, esperan que se extienda hasta fines de marzo, por lo que indica que están preparados para trabajar en emergencias hasta esta fecha.

Por su parte, la Directora Regional de Conaf, Mercedes Jorquera, sostuvo que la temporada de incendios forestales registra una mayor cantidad de siniestros en comparación a la temporada anterior, vale decir, hasta este último fin de semana se registraba un 66 por ciento más emergencias en comparación a la temporada anterior. Son 280 incendios con cerca de 5 mil hectáreas afectadas, emergencias que se han producido en diferentes sectores, lo que ha hecho que se deban dividir los recursos originando un escenario más complejo.

Pese a ello, asegura que han tenido una buena respuesta, con recursos regionales, y alrededor de 400 brigadistas en la región, pero sí reconoce que cuando existen emergencias simultáneas en diferentes comunas, la situación se puede volver insostenible, teniendo en cuenta que no es la única región que enfrenta incendios, debiendo ser solidarios con comunas vecinas que han tenido que lamentar la pérdida de muchas viviendas.

Según la Directora, todavía no es momentos de balances, ya que recién se está en la mitad de la temporada de incendios, pero en lo que va, sostiene que la respuesta ha sido buena, con un muy buen trabajo técnico, las brigadas con sus equipos, lo que ha permitido estar a la altura, realizando capacitaciones que entregaron herramientas técnicas a los combatientes. “Es un escenario complejo, pero también tenemos una mayor cantidad de recursos”, indica.

Por negligencia o irresponsabilidad según la Directora ocurren la mayoría de las emergencias forestales, lo que hace que el factor humano sea el detonante en los incendios forestales, citando como ejemplo, asados, trabajo con maquinaria sin las precauciones del caso, pero también la irresponsabilidad al realizar quemas ilegales, lo que hace que se caiga en un delito que será perseguido y castigado.

La temporada de incendios forestales según la directora se desplazó, debido a que esperaban comenzar dicha temporada en el mes de septiembre, sin embargo, esta comenzó en el mes de diciembre de manera fuerte. Es por ello que considera que las altas temperaturas incluso se mantendrán hasta el mes de abril y mayo, lo que hace que el trabajo se mantenga hasta estas fechas y continuar siendo precavidos con un reforzamiento del mensaje.

Para el Seremi de Agricultura, Cristian Silva, existen una coordinación con los diferentes servicios públicos, que ha permitido anteponerse a todas la emergencias que se han ido presentando, indicando que si bien ha habido más incendios forestales en la región, han sido combatidos de manera eficiente, con una sensación en los territorios que se ha actuado y se ha trabajado de forma rápida.

Las altas temperaturas mantienen preocupado al Seremi, por lo que hizo un llamado a evitar realizar faenas agrícolas en los horarios de alta temperatura para prevenir alguna chispa que origine algún incendio, así como tomar todos los resguardos en el uso de equipos de protección personal.

FUERZA DE TAREA DE BOMBEROS EN EL SUR

El Presidente Regional de Bomberos, Juan Luis Fabia, dio a conocer que el pasado viernes 23 unidades de material mayor se trasladaron al sur del país en apoyo de lo se está viviendo con los incendios forestales, donde se transportaron a 136 bomberos para trabajar la noche del viernes y el días sábado.

Tras ello se coordinaron los relevos para trabajar el mismo día sábado y el día domingo, trasladando otras 23 unidades con 134 bomberos, quienes se han abocado de trabajar en comunas como Coelemu, Quirihue, Portezuelo, entre otras. Las unidades retornarían a la región este domingo por la noche, y según Juan Luis Fabia no ha habido voluntarios lesionados, sosteniendo que incluso se trasladaron ambulancias para atender a los bomberos en caso de alguna emergencia.

El trabajo que se ha realizado apunta a proteger sectores poblados, ya que los equipos de emergencia locales se han visto sobrepasados, destacando que en los lugares donde se han abocado no se ha quemado ninguna vivienda, con un trabajo de día y noche. Hasta el momento no se contempla un nuevo relevo, no descartándose que durante la semana se envíe una nueva fuerza de tarea.

Sobre la realidad regional, la autoridad sostuvo que ha habido un trabajo coordinado, dejando material mayor y personal suficiente en todas las comunas de la región, ya que lo trasladado al sur fue el 15 por ciento de la capacidad operativa que posee Bomberos de la Región de O’Higgins, lo que no mermó las labores operativas que se hayan podido tener en las comuna de O’Higgins.