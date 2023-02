Con 25 años de edad y dos años y medio trabajando en El Teniente, Jean Ortega Bustamante, operador de una pala LHD en la Superintendencia Mina Norte, cumplió un sueño que tenía de pequeño.

“Desde chico quería trabajar en la mina. Mi anhelo era trabajar en las palas y seguir el ejemplo de mi papá, que es operador. Siempre decía ‘voy a llegar allí, voy a trabajar en lo que tú haces’, hasta que lo logré. Por cosas de la vida, pudimos trabajar en el mismo grupo y es reconfortante escuchar sus consejos y que él pueda escuchar los míos. Nos apoyamos mutuamente, ahora sé lo que él pasa y está viviendo”.

Y estando en el corazón de la mina pudo mezclar su trabajo con otra de sus pasiones. Jean rapea y le canta a la seguridad.

“Cuando tenía 12 años empezó a gustarme la música, la poesía y empecé a escribir mis primeras canciones. Con el tiempo, fui aprendiendo aunque nunca se convirtió en algo que quise ver como profesión. Para mí, era un hobby, algo que me llenaba y gustaba hacer. En 2015 empecé a cantar en el centro y en micros. Ahí agarré más personalidad para mostrar lo que me gustaba a las otras personas”.

¿Cómo compatibilizas la minería con la música?

“Si a uno le gusta, uno nunca debe dejar de hacerlo. En mis tiempos libres o mi descanso es sagrado al menos una horita para escribir o hacer un poco de música”.

¿Qué te inspira?

“Más que nada me inspiran las vivencias. A lo mejor cosas del pasado, del día a día. Para mí, escribir es un desahogo, tratar de soltar las emociones. A veces uno tiene un mal día o un problema. Lo escribo, lo grabo y se sueltan todas esas cosas”.

¿Qué te motivó a escribir de seguridad?

“Miro para atrás y me di cuenta que tengo una familia. Adentro cuidarse depende de uno y en la mina lo más importante es cuidarse. Por eso traté de mostrarlo de una forma diferente, para que llegue a todas las personas. Puede ser fácil hablar o dar una charla, pero si uno lo muestra de una forma diferente será más llamativo”.

¿Cuál fue tu primer tema?

“El primer tema fue para el 18 de septiembre. La idea era incitar al autocuidado en el trabajo y hogar porque hay que ser responsable. Llegan las fiestas y algunos no se preocupan del daño que puede hacer beber e ir a trabajar. Si eso es así, es mil veces mejor decir que no. Yo mismo puedo poner en riesgo mi vida o la de mis compañeros por tener un exceso o no cuidarme en el momento”.

¿Y cómo fueron tus inicios en la minería?

“Partí en una empresa colaboradora hace unos cinco o seis. Me dijeron si te gusta realmente la minería, vas a llegar a lo más bajo. Llegué trabajando en las cunetas, todo el día mojado y embarrado, sacando barro a pura pala, chuzo y picota, pinocho. Me gustaba la pega y siempre traté de hacer lo mejor que podía lo que se me encomendara”.

¿Cuánto tiempo llevas en la empresa?

“Cerca de dos años y medio. En la pandemia se abrieron nuevas postulaciones y ahí recibí la llamada, me ofrecieron por cinco meses al principio. Luego nos renovaron cuatro meses más. Actualmente, voy a cumplir un año desde que firmé en la planta como indefinido”.

¿Qué mensaje te gustaría que quedara claro de sus canciones?

“Hablo de los procedimientos, cuidados y elementos de protección de seguridad. Debemos pensar qué hay más atrás de nosotros, tenemos una familia o alguien que nos espera. Para mí, la motivación de todos los momentos es la familia. Uno viene a trabajar por ellos”.