Los celestes jugarán a las 20 horas en el estadio El Teniente. El que gane, será puntero exclusivo del campeonato.

Un choque de campanillas este lunes por la noche. O’Higgins, actual líder del torneo nacional, recibirá a Huachipato en el cierre de la fecha 3 a contar de las 20 horas.

Los celestes, que vienen de un gran momento tras ganarle al Supercampeon y al actual monarca nacional -por goleada-, quiere reafirmar sus convicciones jugando en casa y ante un rival especial, que también llega motivado por sus dos victorias en línea.

“Hay que mantener lo que venimos haciendo. Nosotros, más allá de la competencia que tenemos con los rivales, también tenemos una competencia con nosotros mismos, de poder superarnos, de no cometer tantos errores. Van solo dos fechas y nos quedan muchísimas cosas por mejorar, ya que nos queda mucho más por dar”, comentó en la previa el DT Pablo de Muner.

De no mediar complicaciones físicas de última hora, ya que no estarán Nicolás Thaller y Francisco Arancibia por desgarros, es probable que O’Higgins mantenga en gran parte su once estelar. Esto es con Ignacio González en el arco; Fabián Hormazabal, Juan Fuentes, Brian Torrealba y Antonio Díaz en defensa; Valentín Larralde, Diego Fernández, Matías Marín y Pedro Pablo Hernández en medio terreno; Esteban Moreira y Matías Donoso en ofensiva.

Así también, anticipando el duelo contra los acereros, Brian Torrealba dijo que “será difícil, ellos vienen igual que nosotros, ganando. Huachipato tiene muy buenos jugadores, definen bien y creo que será un partido muy peleado”.

Mientras que, en la otra vereda, el DT del cuadro de la “Usina”, Gustavo Álvarez, apuntó que “O’Higgins es intenso a la hora de recuperar, combativos. Nosotros tenemos que disputar ese protagonismo, es un rival de cuidado cuando maneja la pelota, y estamos dispuestos a tener mayor tiempo el balón y con más peligrosidad que el rival”.

Cabe consignar que, el posible 11 sureño, estaría compuesto por: Gabriel Castellón; Joaquín Gutiérrez, Benjamín Gazzolo, Nicolás Ramírez y Nicolás Baeza; Claudio Sepúlveda, Jimmy Martínez, Javier Altamirano y Brayan Palmezano; Mateo Acosta y Cris Martínez.

En tanto, los jueces para este lance serán: Fernando Véjar, Carlos Venegas, Wladimir Muñoz y Matías Quila. En el VAR, Rodrigo Carvajal y Nicolás Millas.