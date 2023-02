Los rostros, denotaban esfuerzo y también amargura por la derrota. En el camarín de O’Higgins lamentaron el mal resultado frente a Huachipato, pero de todos modos hay tranquilidad pues, como lo dijeron, dieron todo para intentar empareja el 0-1 final.

Uno de los primeros en declarar fue Juan Fuentes. El defensor dijo que “tenemos que estar tranquilos también, estábamos entusiasmados con lo que veníamos haciendo, pero hay que saber perder también”.

Por su parte, su compañero de zaga Diego González, apuntó que “lamentablemente no pudimos empatar, no era lo que esperábamos. En los primeros minutos nos costó adaptarnos a ellos, porque nos hicieron el gol. Después jugamos mejor, subimos las líneas, pero no pudimos”.

En tanto, el capitán Pedro Pablo Hernández, añadió que “lo buscamos, pero no se pudo. Es una pena porque queríamos seguir en lo que veníamos haciendo”.

Así también, recalcó que “esto recién comienza, sabemos lo que podemos dar y esperemos que el próximo partido nos encuentre mejor preparado”.

De paso, el Tucu sostuvo que “cuando ellos sacaron la diferencia manejaron mejor la pelota en la salida. Después buscamos por todos lados y hoy no se pudo hacer. Lo que se concretó la semana pasada, hoy no”.

Mientras que, el atacante Arnaldo Castillo, comentó que “el equipo dio lo mejor de sí, el resultado no era lo que queríamos, pero trataremos de revertir la situación en el partido siguiente”.

Para Matías Donoso, tras la apertura de la cuenta costó en demasía acomodarse. “Lamentablemente no pudimos sacarnos el gol. Se nos puso el marcador en contra, tratamos de seguir machacando, empujando, quizás con más corazón que con futbol”, pero también aseguró que “en la derrota es donde más unidos tenemos que estar”.

Finalmente, el portero Ignacio González, destacó que “estamos tristes por la derrota, fue de esos partidos donde –la pelota- no quiso entrar”, y que “lamentamos las lesiones, son cosas que alteran toda la planificación. Pero me deja tranquilo que el equipo buscó”.