ARIES (21 marzo – 20 abril).

No malgastes tu buen humor enredándote en inútiles y absurdas peleas familiares. Pon tu grano de arena para ser un poco más tolerante, y no seguir con la costumbre de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Te darás cuenta estos días con las fuerzas con que cuentas para tus nuevos planes, con la gente que te apoyará sin dudarlo y de quienes ni siquiera contestarán a tus llamadas. Ganarán los primeros y eso te animará mucho.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Comprobarás por ti mismo que el esfuerzo intelectual deja a su paso un mar de calma. Desaparece la tensión y el cansancio se apodera de todo el cuerpo, domina la mente y frena cualquier impulso emotivo. Un día sosegado, por tanto, en el que no hay obligaciones.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Buenas noticias merecerán una celebración y dejarás un poco apartado el trabajo que tanto tiempo te ocupa normalmente. Empiezas a encontrar la solución para ese agobio económico que te atormenta y estará relacionada con alguna propuesta de la familia.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Los cambios bruscos de temperatura pueden afectarte anímicamente. Si notas que las fuerzas te fallan y que no encuentras energía allá donde las busques, lo mejor es que reposes el cuerpo y la mente, abandonándote al sueño y después lo intentes de nuevo.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Ten cuidado con los errores que puedas cometer en el trabajo y con las prisas a la hora de lamentarte por ellos. Te puedes sentir un seductor y creerte la belleza por dentro; algo que te hará tener suerte con las presas desconocidas pero que echará atrás a quienes ya te han catado.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

No te encontrarás con facilidades a la hora de gestionar los desplazamientos, pero la compañía, el destino y la economía serán inmejorables. Una pequeña discusión con alguien de tu entorno puede producirte molestia.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Iniciarás contactos con una persona a la que no tenías en buena estima, y te llevarás una agradable sorpresa. Te sentirás muy seguro en tu profesión y pensarás en escalar puestos de ascenso. Confía en tu instinto.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Viajas demasiado últimamente y así te resultará muy difícil encontrar a tu media naranja, piensa en tomarte las cosas de otra manera. La estabilidad puede ser muy positiva en tu vida.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Mantente alejado de la toma de decisiones importantes en el mundo laboral. Diles a tus amigos que no te tomen demasiado en cuenta y sitúate en el plano de la diversión con ellos. Puedes pasártelo en grande con tu pareja.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Puede que hoy encuentres ese piso que llevas buscando meses. Ahora ya puedes tomar esa decisión tan importante. No juegues con tu carácter y mantente firme frente a tus jefes. Continúan las pasiones sentimentales. Un héroe histórico aparecerá en tus sueños, escúchale y no lo tomes a broma.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Alguien muy cercano a ti está esperando ayuda y consuelo. Abre tu corazón porque realmente se lo merece. El trabajo se presenta bastante gratificante en lo que respecta a propuestas y proyectos, tendrás satisfacciones. Estás bajo de defensas y lo empiezas a notar.