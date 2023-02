Eduardo Peñaloza sueña en grande. Es por eso que desde el mismo día en que el presidente de la Corporación Municipal y alcalde Juan Ramón Godoy lo nombró como Secretario General, comenzó a ejecutar un plan que busca mejorar la gestión de la institución que tanto conocía, ya que, hasta ese entonces, se desempeñaba como director de salud.

Este lunes se concretó lo que por meses había estado preparando: el presidente del directorio de Cormun y los directores Hugo Boza y Sergio Shipley, aprobaron el plan para reorganizar la entidad, el que incluye una propuesta de cambios estructurales que modifican la forma histórica de trabajar, implementando modernas formas de gestión, lo que según la autoridad de la Cormun, “ayudará a que los procesos se enfoquen en los usuarios y sean más eficientes y eficaces, beneficiando directamente a la comunidad rancagüina”.

“Siempre hemos tenido como norte nuestra misión y visión, que es entregar a los usuarios y usuarias los bienes y servicios de forma eficiente, eficaz y oportuna, y ser la Corporación Municipal líder en el país en cuanto a probidad y transparencia, implementando un sistema moderno de trabajar, haciendo frente a las debilidades y errores del pasado para poder construir una institución sólida que pueda gestionar de mejor manera los recursos públicos que dispone”, señala Peñaloza.

Con esta nueva organización, según se detalla; se busca atacar la causa basal de los desórdenes administrativos que se vieron reflejados en el pasado informe de Contraloría, además de implementar los dictámenes emanados de la misma. Es así que dentro de los cambios más importantes, está la creación de nuevos departamentos y unidades, que ayudarán a realizar controles internos e impulsar la gestión. Para esto se están implementando áreas tan importantes como Auditoría Interna y Planificación y Control, las que estaban ausentes en la estructura anterior.

Otra de las novedades es la creación de un Departamento de Usuarios, que se preocupará de coordinar todo lo relacionado con la comunidad y usuarios de la Cormun, lo que permitirá brindar una mejor atención, entregar información de manera oportuna y conocer las necesidades de los beneficiarios.

Junto a lo anterior, se creará una división de operaciones, la que tendrá como misión dejar atrás las dificultades logísticas y asegurar una gestión de recursos y abastecimiento impecable.

¿En qué consisten estos cambios en la Corporación?

“Tenemos muchas novedades, pero diría que la principal es que trabajaremos de manera más ordenada y por procesos. No estamos cambiando lo que la Cormun hace, pero sí cómo lo hace, lo que nos dará el dinamismo y sinergia entre las áreas encargadas de nuestros diferentes servicios, principalmente educación y salud, que representan la mayoría de la operación de nuestra institución”.

¿Qué significa que se enfoquen en los usuarios?

“Analizando a fondo la Corporación y teniendo en cuenta lo señalado por Contraloría, hemos notado que nuestra estructura no dispone de importantes áreas estratégicas propias de una organización moderna, dedicadas por ejemplo a planificar y auditar, que es parte de lo que estamos incorporando, y, sobre todo, gestionar a los usuarios de manera eficiente. Esto significa que tendremos un departamento dedicado exclusivamente a ello, lo que nos permitirá perfilar a nuestros usuarios, saber qué necesitan y cuándo lo necesitan, además de tener una comunicación fluida con quienes requieren de los bienes y servicios que nuestra institución, pudiendo generar una entrega y atención focalizada. La nueva estructura y todos los nuevos procesos se han diseñado pensando en cómo agregan valor a usuario final. Con esto ponemos fin a una institución que se mira a sí misma o que sirve a propósitos diferentes a los de nuestra comunidad”.

¿Cómo nace esta reorganización?

“Llevo casi dos años trabajando en la Cormun, primero como Director de Salud y ahora como Secretario General y siempre he pensado en la necesidad de una reorganización, ya que funcionamos con una estructura antigua, que data de casi 40 años, y que no se adapta al carácter dinámico de las exigencias sociales que inspiran su labor diaria. Por ello la modernización comenzará, por ejemplo, implementando tecnologías digitales, lo que ejecutaremos en los próximos meses. Además, la Contraloría fue enfática en su informe respecto de las falencias que tenemos como Corporación y es ahí donde decidimos no esconder los problemas sino enfrentarlos, buscando las causas basales de los mismos. Hoy comenzamos el camino para ser una Corporación Municipal de referencia a nivel nacional, donde la transparencia, probidad, eficacia y calidad de servicios sean nuestro sello. Le agradezco al presidente del directorio y alcalde y al propio directorio de la Cormun por confiar y aprobar la propuesta, ya que con esa confianza nuestros equipos están comprometidos y entusiasmados de comenzar a implementar los cambios necesarios para llevar a la Cormun a lo más alto”.