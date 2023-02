“Me gustaría rescatar la historia, las tradiciones, los valores y la esencia de esta región huasa. Me he dedicado profesionalmente toda mi vida al servicio público y creo que puedo aportar con mi experiencia y mirada renovada a la política y desde el sentido común”, aseguró.

“Después de haber tenido la oportunidad de recorrer cada rincón de la región y de conocer la realidad de sus habitantes tomé la decisión de ser parte de este gran desafío, por el amor a Chile y porque de llegar a buen puerto esto marcará la historia del país”, explica.

Sebastián, es uno de los rostros más jóvenes y cercano a José Antonio Kast, fue su encargado territorial en la campaña. Actualmente es director ejecutivo de Acción Republicana (AR), movimiento presidido por el excandidato presidencial.

Asegura que de ser electo estará dispuesto a llegar a acuerdos transversales para escribir la nueva constitución. “Si en la discusión es posible mejorar el marco constitucional, respetando nuestras bases institucionales y la tradición jurídica de nuestro país, nosotros vamos a participar de todos los acuerdos que permitan mejorar la vida de nuestros compatriotas. Los chilenos no pueden ni deben seguir esperando por las soluciones a sus problemas más urgentes”, asegura.

Sobre Republicanos señala que “ somos un equipo. Quiero mucho a nuestro país y estoy dispuesto a trabajar por Chile que se está preparando para construir una alternativa a este mal gobierno y elaborando una propuesta que se haga cargo de las urgencias sociales de los chilenos”.

Sin embargo -y pese a ser candidato- reconoció no esperar mucho de este nuevo proceso constituyente. “La mayoría de los chilenos fue estafado por la Convención anterior. Nos prometieron que todo iba a mejorar y un año después, estamos peor que antes. Al igual que esa inmensa mayoría que votó rechazo en septiembre, no espero mucho de este nuevo proceso constituyente, pero me voy a sacar la mugre para que funcione y tengamos una Constitución que le sirva a los chilenos comunes y corrientes, muy lejos de la propuesta refundacional que algunos quisieron imponer en Chile(…)En particular, no me considero parte de la política tradicional, pero si tengo una profunda vocación pública, por servir a los demás y a mi país. Con mi experiencia, mi compromiso y el gran equipo que está detrás, tengo la convicción de que los Republicanos haremos un gran trabajo en la nueva Convención”.