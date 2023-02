En la mañana del miércoles 8 de febrero, Doris Rodríguez Zavalla Seremi de Trabajo y Prevención social de O´Higgins junto a María José Díaz, Directora Regional del Instituto de Seguridad laboral, llegaron hasta la feria ubicada en la Población Manzanal, con el fin de incentivar el cuidado de los trabajadores y trabajadoras especialmente en los días donde se han pronosticado temperaturas extremas. Además, entregaron algunos elementos de protección personal como gorros y bloqueador solar.

La seremi de Trabajo indicó que “las recomendaciones que queremos entregar son el uso de protector solar, donde hay que reaplicar cada dos o tres horas, en especial para las personas que trabajan en labores agrícolas, construcción o para quienes deban estar mucho tiempo bajo el sol, es recomendable usar gorro tipo legionario que cubra sus orejas, su cuello y cara. La hidratación es fundamental, al igual que el uso de anteojos con protección UV, para evitar daños a la vista”.

Por su parte, la directora del ISL, agregó que “hoy estamos desplegados en el territorio con nuestros expertos en prevención de riesgo con la finalidad de entregar indicaciones, para que los trabajadores y trabajadoras puedan estar protegidos de estas olas de calor donde se han superado los 38 grados en la región. Hacemos un llamado a los trabajadores que estén expuestos al sol utilicen a mangas largas, para cuidar el órgano más grande que tiene el ser humano que es la piel y esta debemos cuidarla”.

INCENDIOS FORESTALES Y BOMBEROS

Producto de alerta de altas temperaturas, las autoridades de la región de O´Higgins en conjunto con el Ministro de energía, se reunieron con el fin de generar una estrategia y prepararse ante posibles incendios forestales en la zona, al respecto Doris Rodríguez, destalló que “el día de ayer tuvimos un despliegue en todas la comunas de la región con el fin de conversar con los alcaldes y su infraestructura critica, evaluar cuales son hoy en día los puntos más complicados y estar preparados para un eventual incendio. Por eso el llamado que queremos hacer a todas las personas es tener precaución y no encender fogatas, hacer quemas o asados en lugares no habitados, también a no utilizar maquinaria que puedan provocar chispas o incendios y estar atentos a los llamados de la autoridad para una eventual evacuación”.

Sobre el actual momento que están viviendo los Bomberos voluntarios de diversas regiones en apoyo a los incendios del sur, la seremi del trabajo explicó que “el código del trabajo los ampara y están autorizados para ausentarse de su jornada laboral para asistir a las emergencias, sin que exista una merma de sus remuneraciones ni tampoco la perdida del empleo, para denuncias de estos hechos están disponibles todas las Inspecciones del trabajo regionales y del país, pero además la página web dt.gob.cl, el numero 6004504000”.