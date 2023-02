Lamentando no haber concretado las pocas ocasiones que generó pese al mayoritario dominio de las acciones, el DT de O’Higgins Pablo de Muner analizó la caída frente a Huachipato.

El equipo celeste, que tenía la gran oportunidad para cerrar la fecha como líder exclusivo del torneo nacional, no fue capaz de levantar el gol de Mateo Acosta (17’) y lo terminó pagando caro.

“No hemos podido, pero sí lo hemos intentado. Creo que fue un partido parejo, donde por ahí en el inicio del primer tiempo fue el momento donde más nos costó y el rival creo que nos superó y pudo aprovechar su momento. Después buscamos y no hemos podido. Esa es la realidad”.

Junto con ello, el entrenador ponderó lo que hizo la visita y dejó en claro que fue más que Colo-Colo en el duelo pasado. “Para mí el funcionamiento era más que el rival anterior. Lo sabíamos. De hecho, los primeros minutos no costó”, pero que “más allá de eso, creo que hoy fuimos competitivos”.

Así también, destacó que “tuvimos chances de poder empatar el partido, no tuvimos la contundencia que sí tuvimos el partido anterior, tampoco tuvimos la claridad en los últimos metros”.

Además, indicó que “hoy el rival se impuso porque nosotros no fuimos lo suficientemente agresivos, porque no estuvimos atentos o porque hubo algo que falló”.

Lo que llamó la atención, nuevamente, fueron las lesiones. En este encuentro dos bajas más se sumaron por complicaciones musculares a los descartados Nicolás Thaller, Francisco Arancibia y Antonio Díaz: Juan Fuentes y Facundo Castro. Al respecto, el DT, apuntó que “sabemos que le estamos pidiendo un extra al futbolista que por ahí no estaba acostumbrado. Y bueno, y eso nos está costando, hay que ajustar al máximo. Por ahí un poco nosotros en nuestra metodología de trabajo, pero también, como siempre digo, en los cuidados”.

Ahora O’Higgins tendrá dos semanas para preparar el siguiente encuentro, pues contra Ñublense no se jugará por decisión de la ANFP ante la emergencia generada por los incendios forestales en el sur. La U será la próxima estación.

¿Cómo viene la suspensión del siguiente partido?

“Sinceramente creo que nos beneficia, por esto mismo que mencionamos, muchos jugadores por ahí tocados y tener un tiempo para que ellos se recuperen”, dijo el entrenador.

Además, recalcó que pese a ello, “obviamente que está lo que está viviendo la gente en Chillán y entendemos el momento, no lo buscamos, la verdad, no lo buscamos esto, pero bueno, me parece que en este caso a nosotros eso no beneficia”.